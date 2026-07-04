Clima en Naperville, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de julio
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de julio; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Naperville, Illinois, indica que independence day 4 de julio la temperatura rondará entre 68 y 86 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 67%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sur.
El pronóstico detallado para hoy indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Naperville
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sur
- Probabilidad de precipitación: 67%
- Pronóstico: probables chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Naperville, Illinois
Independence Day 4 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 67%.
El domingo 5 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 47%.
El lunes 6 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 14%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El martes 7 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El miércoles 8 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 88 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 24%.
El jueves 9 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
El viernes 10 de julio
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 32%.
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