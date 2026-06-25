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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de junio

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 25 de junio; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 25 de junio
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El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el jueves 25 de junio la temperatura rondará entre 55 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 5%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Rockford

  • Velocidad y dirección del viento: 0 a 10 mph, Oestenoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 5%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El jueves 25 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 5%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas y luego parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.

El viernes 26 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 19%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 19%.

El sábado 27 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.

El domingo 28 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El lunes 29 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 92 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 16%.

El martes 30 de junio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 33%.

El miércoles 1 de julio

  • A la mañana, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 93 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 26%.
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