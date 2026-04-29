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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 29 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

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Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril
Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 29 de abril Expedia

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el miércoles 29 de abril la temperatura rondará entre 41 y 58 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones dispersos.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones dispersos.

El tiempo en la noche en Rockford

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Nornoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 16%
  • Pronóstico: chaparrones dispersos

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El miércoles 29 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones dispersos. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.

El jueves 30 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 18%.

El viernes 1 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: heladas dispersas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 34 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego áreas de heladas. Probabilidad de precipitación: 2%.

El sábado 2 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: áreas de heladas y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El domingo 3 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 11%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 23%.

El lunes 4 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 23%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 21%.

El martes 5 de mayo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 21%.
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