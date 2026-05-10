Clima en Rockford, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 11 de mayo al 15 de mayo

El pronóstico del tiempo para Rockford, Illinois, indica que el lunes 11 de mayo la temperatura rondará entre 41 y 61 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: heladas dispersas y luego soleado.

El organismo no informó la probabilidad de precipitación para este día.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 mph. La dirección será Norte.

El pronóstico detallado para hoy indica: heladas dispersas y luego soleado.

El tiempo en la noche en Rockford



Velocidad y dirección del viento : 5 mph, Norte

: 5 mph, Norte Probabilidad de precipitación : 0%

: 0% Pronóstico: heladas dispersas y luego soleado

El pronóstico para los próximos días en Rockford, Illinois

El lunes 11 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: heladas dispersas y luego soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 39%.

El martes 12 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos probables. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación: 53%.

El miércoles 13 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 1%.

El jueves 14 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 34%.

El viernes 15 de mayo

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 55 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 19%.