Cómo solicitar el pasaporte colombiano en Chicago y los requisitos para iniciar el trámite en línea

La Cancillería de Colombia simplificó el acceso a los documentos de identidad para los ciudadanos que residen en el exterior. Los colombianos que viven en Chicago disponen de la plataforma digital del Consulado para agilizar la obtención de su pasaporte oficial.

El proceso para solicitar el pasaporte colombiano desde Chicago

El Consulado de Colombia en Chicago es la única oficina gubernamental autorizada para tramitar y entregar este documento en su jurisdicción. El solicitante debe programar una cita presencial y asistir a la sede consular para completar el registro de sus huellas dactilares.

El solicitante de un pasaporte de Colombia debe acudir personalmente al consulado seleccionado Gobierno de Santander

La oficina consular recomienda iniciar el trámite mediante el Registro Ciudadano en Línea a través de la página web oficial de la cancillería colombiana. Este procedimiento digital disminuye los tiempos de espera y optimiza la atención de los funcionarios en la sede física de Illinois.

Tal como lo indica un documento, el usuario debe ingresar al portal de trámites del Ministerio de Relaciones Exteriores para completar su información personal y de contacto. Tras guardar estos datos en el sistema, la persona puede consultar los requisitos específicos y continuar de manera rápida con su solicitud en el consulado.

La entrega final del documento requiere un plazo promedio de más de 20 días hábiles tras la aprobación de la solicitud presencial. Este tiempo de respuesta depende de factores externos como el transporte internacional de carga y las medidas de movilidad vigentes.

Requisitos necesarios para la obtención del documento de viaje en el consulado

Los ciudadanos mayores de edad que acuden a la sede consular en Chicago deben cumplir con los siguientes requisitos:

Presentar la cédula de ciudadanía original vigente y en formato válido para la verificación de su identidad nacional.

vigente y en formato válido para la verificación de su identidad nacional. Acompañar la contraseña de primera vez de la cédula con una copia del registro civil de nacimiento del solicitante.

de la cédula con una copia del registro civil de nacimiento del solicitante. Presentar la contraseña por duplicado o renovación junto con el certificado de vigencia de la cédula de ciudadanía correspondiente.

o renovación junto con el certificado de vigencia de la cédula de ciudadanía correspondiente. Aportar el registro civil de nacimiento si la persona nació en el extranjero o si obtuvo su cédula de forma extemporánea.

si la persona nació en el extranjero o si obtuvo su cédula de forma extemporánea. Entregar el pasaporte anterior en caso de renovación o informar bajo juramento sobre su pérdida o posible hurto.

en caso de renovación o informar bajo juramento sobre su pérdida o posible hurto. Permitir la toma directa de la fotografía digital y el cotejo de las huellas dactilares en la oficina consular.

Para pedir el pasaporte colombiano en Chicago, será necesario presentar la credencial de ciudadanía Gobierno de Antioquia

Los diferentes tipos de pasaportes que emite el gobierno colombiano

El Ministerio de Relaciones Exteriores establece una clasificación de documentos de viaje según las necesidades de cada ciudadano colombiano. Los solicitantes pueden optar por las siguientes clases de pasaportes según sus condiciones particulares de viaje:

Pasaporte Ordinario: cuenta con 32 páginas y mantiene una vigencia total de diez años.

cuenta con 32 páginas y mantiene una vigencia total de diez años. Pasaporte Ejecutivo: contiene 48 páginas de espacio para visados y posee una validez de diez años.

contiene 48 páginas de espacio para visados y posee una validez de diez años. Pasaporte de Emergencia: dispone de ocho páginas y tiene una duración excepcional de siete meses para casos extremos.

dispone de ocho páginas y tiene una duración excepcional de siete meses para casos extremos. Pasaporte Fronterizo: consta de 28 páginas y posee una vigencia de diez años para colombianos en países vecinos.

consta de 28 páginas y posee una vigencia de diez años para colombianos en países vecinos. Pasaporte Exento: no tiene páginas y ofrece una validez de 30 días para ciudadanos en situación de deportación.

Colombiano enfrenta al exjefe de la Patrulla Fronteriza

La administración federal diseña cada categoría con medidas de seguridad estrictas para garantizar la libre movilidad internacional de sus ciudadanos. El solicitante debe cancelar los costos correspondientes en la oficina consular para iniciar la fabricación del documento seleccionado.