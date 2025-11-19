Paso a paso: cómo renovar u obtener un duplicado del pasaporte colombiano en línea en EE.UU.

Las personas colombianas que viven en Estados Unidos ya no tendrán que agendar una cita en los consulados para renovar su pasaporte. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia anunció que este trámite se realizará en línea y solo será necesario acudir a las oficinas para recoger el documento.

Cómo renovar el pasaporte colombiano en línea desde EE.UU.

Andrea Paola Rojas Charry, encargada de funciones consulares del Consulado de Colombia en Atlanta, le explicó a Enlace Latino NC que el trámite solo se podrá iniciar en internet si la última renovación de pasaporte se hizo después de 2017. Además, resaltó que esta opción no está disponible para quienes desean conseguirlo por primera vez.

En el formulario se piden los datos de la cédula de ciudadanía, la información del pasaporte que se reemplazará y el consulado donde se recogerá el documento (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia)

Enlace Latino NC señaló que el servicio no se encuentra en ninguno de los menús en la página de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que es necesario escribir “solicitud de pasaporte en línea” en el buscador del sitio.

El paso a paso para completar el trámite

Una vez en dentro de esa sección, los interesados tendrán que ingresar al enlace proporcionado para llenar un formulario . Ahí se deberán proporcionar los datos personales requeridos para renovar el pasaporte colombiano.

para . Ahí se deberán proporcionar los para renovar el pasaporte colombiano. En el formulario se indicará en qué oficina consular se recogerá el pasaporte, el cual suele estar listo en un aproximado de 15 días , según Rojas Charry. El consulado necesitará que los solicitantes presenten el pasaporte anterior (aún vigente) y su cédula de ciudadanía (original y vigente) para entregarles el documento.

el pasaporte, el cual , según Rojas Charry. El consulado necesitará que los solicitantes (aún vigente) y su (original y vigente) para entregarles el documento. En caso de no contar con la cédula , también se puede mostrar la contraseña por primera vez expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, junto con una copia del registro civil de nacimiento .

, también se puede mostrar la por la Registraduría Nacional del Estado Civil, junto con una . Desde el mismo sitio de la Cancillería se puede consultar el estado del trámite.

Qué requisitos piden para renovar el pasaporte de Colombia

La guía de la Cancillería para renovar el pasaporte en línea señaló que solo se renovará el pasaporte vía internet en los siguientes casos:

Por cambio voluntario

Por daños

Por hurto o pérdida

Cuando se hayan terminado sus páginas o cuando las restantes no sean suficientes.

La Cancillería detalló las características que debe cumplir la fotografía que se adjuntará en el formulario para renovar el pasaporte (Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia)

No se podrá realizar este trámite en línea cuando el pasaporte anterior esté vencido y/o si el solicitante es menor de edad. Además, el solicitante deberá estar autenticado biométricamente (es decir, que ya capturaron sus datos biométricos en una renovación anterior).

El proceso tiene un costo de US$82, como señaló Cancillería. Entre los documentos solicitados en el formulario se encuentran:

Cédula de ciudadanía

Una fotografía reciente , a color y en primer plano (los detalles específicos se explican dentro de la misma solicitud)

, a color y en primer plano (los detalles específicos se explican dentro de la misma solicitud) Pasaporte vigente actual

Dónde se encuentran los consulados de Colombia en Estados Unidos

Para los colombianos que residen en EE.UU. será útil conocer las ubicaciones de todos los consulados de su país, para así recoger su pasaporte en las oficinas que les resulten más cercanas.

Los consulados de Colombia en EE.UU. publican en sus redes sociales los avisos sobre trámites, servicios y fechas en las que sus oficinas estarán cerradas (Facebook/Consulado de Colombia en Atlanta)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia indicó en su página oficial que existen 12 consulados en la nación norteamericana: