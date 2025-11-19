Paso a paso: cómo renovar u obtener un duplicado del pasaporte colombiano en línea en EE.UU.
El trámite solo lo podrán realizar los mayores de edad y quienes lo actualizaron por última vez después de 2017
Las personas colombianas que viven en Estados Unidos ya no tendrán que agendar una cita en los consulados para renovar su pasaporte. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia anunció que este trámite se realizará en línea y solo será necesario acudir a las oficinas para recoger el documento.
Cómo renovar el pasaporte colombiano en línea desde EE.UU.
Andrea Paola Rojas Charry, encargada de funciones consulares del Consulado de Colombia en Atlanta, le explicó a Enlace Latino NC que el trámite solo se podrá iniciar en internet si la última renovación de pasaporte se hizo después de 2017. Además, resaltó que esta opción no está disponible para quienes desean conseguirlo por primera vez.
Enlace Latino NC señaló que el servicio no se encuentra en ninguno de los menús en la página de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores, por lo que es necesario escribir “solicitud de pasaporte en línea” en el buscador del sitio.
El paso a paso para completar el trámite
- Una vez en dentro de esa sección, los interesados tendrán que ingresar al enlace proporcionado para llenar un formulario. Ahí se deberán proporcionar los datos personales requeridos para renovar el pasaporte colombiano.
- En el formulario se indicará en qué oficina consular se recogerá el pasaporte, el cual suele estar listo en un aproximado de 15 días, según Rojas Charry. El consulado necesitará que los solicitantes presenten el pasaporte anterior (aún vigente) y su cédula de ciudadanía (original y vigente) para entregarles el documento.
- En caso de no contar con la cédula, también se puede mostrar la contraseña por primera vez expedida por la Registraduría Nacional del Estado Civil, junto con una copia del registro civil de nacimiento.
- Desde el mismo sitio de la Cancillería se puede consultar el estado del trámite.
Qué requisitos piden para renovar el pasaporte de Colombia
La guía de la Cancillería para renovar el pasaporte en línea señaló que solo se renovará el pasaporte vía internet en los siguientes casos:
- Por cambio voluntario
- Por daños
- Por hurto o pérdida
- Cuando se hayan terminado sus páginas o cuando las restantes no sean suficientes.
No se podrá realizar este trámite en línea cuando el pasaporte anterior esté vencido y/o si el solicitante es menor de edad. Además, el solicitante deberá estar autenticado biométricamente (es decir, que ya capturaron sus datos biométricos en una renovación anterior).
El proceso tiene un costo de US$82, como señaló Cancillería. Entre los documentos solicitados en el formulario se encuentran:
- Cédula de ciudadanía
- Una fotografía reciente, a color y en primer plano (los detalles específicos se explican dentro de la misma solicitud)
- Pasaporte vigente actual
Dónde se encuentran los consulados de Colombia en Estados Unidos
Para los colombianos que residen en EE.UU. será útil conocer las ubicaciones de todos los consulados de su país, para así recoger su pasaporte en las oficinas que les resulten más cercanas.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia indicó en su página oficial que existen 12 consulados en la nación norteamericana:
- Consulado General en Newark (550 Broad Street, piso 15, Newark, Nueva Jersey, 07102)
- Consulado en Washington (1724 Massachusetts Avenue NW, piso 2, Washington D. C., 20036)
- Consulado en San Juan de Puerto Rico (2 Avenida Ponce De León, Edificio Mercantil Plaza, oficina 814, San Juan, Puerto Rico, 00918)
- Consulado en San Francisco (456 Montgomery Street, suite 400, San Francisco, California, 94104)
- Consulado en Orlando (5850 Tg Lee Boulevard, Citadel Building, suite 260, Orlando, Florida, 32822)
- Consulado en Nueva York (10 E 46 St., Nueva York, Nueva York, 10017)
- Consulado en Miami (280 Aragon Ave, Coral Gables, Miami, Florida, 33134)
- Consulado en Los Ángeles (8383 Wilshire Boulevar, suite 420, Beverly Hills, California, 90211)
- Consulado en Houston (5599 San Felipe St., suite 600, Houston, Texas, 77056)
- Consulado en Chicago (500 North Michigan Avenue, suite 1960, Chicago, Illinois, 60611)
- Consulado en Boston (31 Saint James Avenue, suite 960, Boston, Massachusetts, 02116)
- Consulado en Atlanta (1117 Perimeter Center West, Edificio Norte, piso 4, oficina N401, Atlanta, Georgia, 30338)
