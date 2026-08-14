Dónde queda la tienda de Illinois que vendió el boleto de Powerball de más de US$1000 millones

Un boleto ganador de Powerball por 1040 millones de dólares fue vendido el miércoles 12 de agosto en Quincy, Illinois, y acertó los seis números del sorteo. La jugada fue adquirida en una tienda ubicada en 310 N. 36th St., donde la noticia generó una fuerte repercusión entre clientes, empleados y medios de comunicación.

La tienda de Quincy en Illinois que vendió el boleto ganador de Powerball

De acuerdo con el New York Post, el comercio es Hy-Vee Fast & Fresh. Un portavoz de la Lotería de Illinois informó que hubo un único afortunado del premio mayor.

La combinación sorteada estuvo formada por 4, 26, 66, 67 y 69, mientras que el número de la Powerball roja fue el 9. El boleto coincidió con todos los números requeridos para obtener el jackpot.

El gerente del establecimiento, Jon Marshall, se enteró alrededor de las 3 hs del jueves de que su local había comercializado la jugada premiada. Según contó al medio, primero verificó la información en el sitio de la Lotería de Illinois y luego comprobó que el boleto que él mismo había comprado no era el ganador.

La noticia modificó la rutina del negocio durante las horas siguientes. Los clientes comenzaron a acercarse para revisar sus propios boletos y a especular sobre la identidad de la persona que ganó el premio.

Cuánto dinero recibirá el comercio que vendió el boleto ganador de Powerball en Illinois

Hy-Vee Fast & Fresh recibirá un bono de US$500.000 por haber vendido el cartón ganador. El pago corresponde al establecimiento y es independiente del premio que obtendrá quien tenga la jugada premiada.

Marshall también expresó su deseo de que el ganador sea una persona de la zona. “Espero que sea alguien de Quincy”, dijo el gerente a New York Post, quien incluso señaló que el futuro ganador podría convertirse en la persona más rica de la ciudad.

La tienda de Illinois donde se vendió el boleto ganador del Powerball Google Maps

La repercusión alcanzó además a medios nacionales. El encargado recibió llamadas de distintos periodistas mientras el establecimiento se convertía en el lugar elegido para buscar información sobre la persona que había comprado el boleto.

Qué opciones tiene el ganador del Powerball para cobrar su premio

El titular de la jugada dispone de un año para reclamar el premio, según la información difundida por New York Post. La persona premiada todavía no se presentó públicamente y puede tomarse el tiempo para organizar sus asuntos antes de iniciar el trámite.

Una mujer se presentó a Las Palmitas Mini Market como ganadora del Powerball

Existe una alternativa de US$450 millones en efectivo antes de impuestos. Según el medio local, el ganador tiene 60 días para optar por recibir la suma de una sola vez.

La diferencia entre ambas cifras responde a la modalidad elegida. El monto de US$1040 millones corresponde al valor del premio distribuido mediante pagos, mientras que la opción en efectivo representa una suma inferior entregada de manera inmediata.

En materia tributaria, Muddy River News informó que sobre el pago en efectivo se aplicaría una retención federal y el impuesto estatal correspondiente a Illinois.

El jackpot obtenido en Quincy es el mayor premio de Powerball ganado durante 2026 y ocupa el octavo lugar entre los premios más grandes de la historia del juego, de acuerdo con especialistas del medio.

Para Illinois, representa el segundo premio de lotería más grande ganado en el estado.