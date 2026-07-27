Resultados de la lotería Powerball hoy: los números ganadores y en cuánto se ubica el pozo en julio 2026

El sorteo de Powerball del sábado 25 de julio volvió a dejar vacante el premio mayor. Con ese resultado, el pozo acumulado aumentó para el próximo evento, mientras miles de jugadores obtuvieron premios en distintas categorías.

Powerball del 25 de julio: números ganadores, Power Play y premios entregados

Según el sitio web oficial, los números ganadores del sorteo de Powerball realizado el sábado 25 de julio fueron: 3, 4, 24, 36 y 47, con la Powerball roja 17. El multiplicador Power Play correspondiente a esa edición fue 4X.

El número ganador del sorteo de Powerball del sábado 25 de julio Powerball

En esta ocasión, ningún boleto logró acertar la combinación completa para quedarse con el premio mayor. Antes del sorteo, el pozo acumulado estaba estimado en 613 millones de dólares, con una opción de pago único en efectivo de US$268,4 millones.

Aunque el pozo quedó vacante, el sorteo repartió premios en otras categorías. Se registraron seis boletos ganadores de US$1 millón al acertar las cinco bolas blancas, vendidos en Michigan, Mississippi, Carolina del Norte, Pensilvania, Texas y Washington.

También hubo ganadores en las categorías de premios menores:

Cuatro bolas blancas + una roja: 25 ganadores de US$50.000 y siete que incrementaron sus premios con “Power Play” a US$200 mil.

Cuatro bolas blancas: 596 ganadores de US$100 y 163 aumentaron sus ganancias a US$400.

Tres bolas blancas + una roja: 1607 ganadores de US$100 y 425 multiplicaron sus ganancias a US$400.

Tres bolas blancas: 38.591 ganadores de US$7 y 10.454 de US$28.

Dos bolas blancas + una roja: 31.749 de US$7 y 8616 de US$28.

Una bola blanca + una roja: 233.339 de US$4 y 62.910 de US$16.

Una bola roja: 535.498 de US$4 y 143.529 de US$16.

Powerball acumula US$633 millones para el sorteo del lunes 27 de julio

Al no aparecer un ganador del premio mayor, el acumulado volvió a incrementarse. Para este lunes 27 de julio, el pozo estimado asciende a US$633 millones, mientras que el valor en efectivo alcanza los US$277,3 millones.

El acumulado continúa con su crecimiento desde principios de mayo, cuando se registró el último boleto ganador del premio mayor. En aquella oportunidad, dos tickets vendidos en Florida y Texas compartieron un pozo de US$20 millones, según el comunicado oficial.

Los sorteos de Powerball se realizan todos los lunes, miércoles y sábados a las 22.59 hs (hora del Este) desde el estudio de la Lotería de Florida. El premio mayor seguirá en aumento hasta que un jugador acierte las cinco bolas blancas y la roja.

Cada jugada básica de Powerball cuesta US$2 Justin Sullivan

Cómo jugar al Powerball: precio, reglas y probabilidades de ganar el jackpot

Cada apuesta de Powerball tiene un costo de US$2. Para participar, el jugador debe seleccionar cinco números del 1 al 69 y una Powerball del 1 al 26. También existe la posibilidad de solicitar una combinación automática generada por el sistema.

Quienes agregan la opción Power Play tras pagar US$1 adicional pueden multiplicar los premios de las categorías secundarias por dos, tres, cuatro, cinco o hasta diez veces. Esto dependerá del multiplicador asignado en el sorteo y del valor del pozo acumulado.

La probabilidad de quedarse con el premio mayor es de aproximadamente 1 entre 292.201.338. Los ganadores del jackpot pueden elegir entre recibir el dinero mediante una anualidad pagada en 30 cuotas durante 29 años o cobrar el valor en efectivo en un único pago, antes de la aplicación de impuestos.

Además, los boletos deben cobrarse en la jurisdicción donde fueron adquiridos. Los últimos grandes ganadores fueron en: