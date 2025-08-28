Labor Day 2025 en Illinois: ¿pagan doble la jornada si se trabaja este feriado?

El Labor Day o Día del Trabajo es una de las fechas más importantes en Estados Unidos. Este año, la celebración tendrá lugar el lunes 1° de septiembre, lo que garantizará un fin de semana largo en Illinois y en todo el país.

¿Pagan doble si se trabaja en el Labor Day?

De acuerdo con la Ley de Normas Justas de Trabajo (FLSA, por sus siglas en inglés), el pago extra por trabajar en un día feriado no es obligatorio por ley federal. La norma establece que este beneficio depende de los acuerdos entre las empresas y los empleados, por lo que no existe una normativa que obligue a los empleadores a hacerlo.

No obstante, la División de Salarios y Horas del Departamento del Trabajo indica que los empleadores deben pagar horas extras a los trabajadores no exentos a las normas del FLSA o si la persona trabaja más de 40 horas a la semana. La tarifa de horas extra, según la dependencia, debe ser de al menos 1.5 veces mayor a la del salario habitual que percibe el personal por cada hora trabajada.

Peter J. McGuire y Matthew Maguire, asociados con la fundación del Labor Day en EE.UU. (web/dol.gov)

Las empresas deberán pagar dicha tarifa especial únicamente por las horas extras que un empleado trabaje en Illinois o cualquier otro estado.

Cuáles son los otros días feriados federales en Estados Unidos

Cada año, en Estados Unidos hay 11 días feriados federales, más uno adicional cada cuatro, cuando se lleva a cabo la investidura presidencial o toma de posesión del nuevo presidente del país, por lo que la mayoría de los empleados también puede tomar ese día libre.

Navidad es uno de los días feriados federales de Estados Unidos (Archivo)

Feriados federales 2025 en Estados Unidos

Año Nuevo – 1° de enero (miércoles).

– 1° de enero (miércoles). Día de Martin Luther King Jr. – 20 de enero (tercer lunes)

– 20 de enero (tercer lunes) Presidents Day – 17 de febrero (tercer lunes)

– 17 de febrero (tercer lunes) Día de los Caídos (Memorial Day) – 26 de mayo (último lunes)

– 26 de mayo (último lunes) Juneteenth – 19 de junio (jueves)

– 19 de junio (jueves) Día de la Independencia – 4 de julio (viernes)

– 4 de julio (viernes) Día del Trabajo (Labor Day) – 1 de septiembre (primer lunes)

– 1 de septiembre (primer lunes) Día de Colón (Columbus Day) – 13 de octubre (segundo lunes)

– 13 de octubre (segundo lunes) Día de los Veteranos (Veterans Day) – 11 de noviembre (martes)

– 11 de noviembre (martes) Día de Acción de Gracias (Thanksgiving Day) – 27 de noviembre (cuarto jueves)

– 27 de noviembre (cuarto jueves) Navidad (Christmas Day) – 25 de diciembre (jueves)

Cuál es el origen de Labor Day

De acuerdo con el Departamento del Trabajo de EE.UU., la historia se remonta a finales del siglo XIX, cuando únicamente era reconocido por activistas y estados individuales, antes de convertirse en un feriado nacional.

Primer desfile del Labor Day en Estados Unidos (dol.gov)

Después de la aprobación de órdenes municipales entre 1885 y 1886, surgió un movimiento para conseguir la aprobación del Día del Trabajo como una ley estatal. Aunque Nueva York fue el primero en presentar un proyecto de ley al respecto, Oregon fue el primero en aprobarla el 21 de febrero de 1887. Durante ese mismo año, otros tres estados (Colorado, Massachusetts y Nueva Jersey), incluido NY, aprobaron leyes para celebrar el Labor Day.

Ya en 1894, otros 23 estados del país se sumaron a la idea de instaurar el Día del Trabajo, y fue el 28 de junio de ese mismo año que el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que establecía que el primer lunes de septiembre de cada año se celebraría el Labor Day.