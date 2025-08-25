Labor Day 2025 en Texas: ¿pagan doble la jornada si se trabaja este feriado?

El Labor Day, conocido en español como Día del Trabajo, es una de las fechas más emblemáticas de Estados Unidos. Este año, se celebrará el lunes 1 de septiembre en Texas y el resto del país, lo que haría que este día festivo marque uno de los fines de semana largos más esperados del año, lo que para muchos marca el fin del verano.

¿Pagan el doble si se trabaja en Labor Day?

Según el Gobierno de Estados Unidos, en los días feriados nacionales reconocidos como Labor Day sí se realiza un pago adicional a los empleados en Texas y el resto del país, excepto si el contrato de los trabajadores establece que deben laborar los fines de semana, días festivos o días de descanso.

La División de Salarios y Horas del Departamento del Trabajo señala que las empresas deben pagar horas extras a los trabajadores no exentos de la Ley de Normas Justas de Trabajo y si trabaja durante 40 o más horas durante una semana laboral.

La tarifa de horas extras debe ser al menos 1.5 veces mayor a la del salario regular que percibe el empleado por hora. Las empresas deberán pagar únicamente dicha tarifa por el tiempo extra que se realiza durante un día feriado federal.

Cuál es el origen del Labor Day

La historia de esta festividad se remonta a finales del siglo XIX. La conmemoración busca visibilizar la lucha por mejores condiciones laborales , como la jornada de ocho horas diarias.

Estos derechos, hoy considerados básicos, requirieron en aquella época de grandes movilizaciones y huelgas para ser conquistados, de acuerdo con Dallas News.

Antes de ser un feriado federal, el Labor Day (Día del Trabajo) ya era reconocido por activistas y estados individuales. Tras la aprobación de órdenes municipales en 1885 y 1886, surgió un movimiento para que se aprobara una ley estatal, según el Departamento del Trabajo de Estados Unidos.

Oregon fue el primer estado en aprobar una ley que reconocía este día, el 21 de febrero de 1887. Ese mismo año, otros cuatro estados (Colorado, Massachusetts, Nueva Jersey y Nueva York) crearon leyes para celebrar el Labor Day. Para 1894, 23 estados más se habían sumado a la iniciativa. Finalmente, el 28 de junio de ese año, el Congreso aprobó una ley que establecía que el primer lunes de septiembre se celebraría el Día del Trabajo en todo el país.

Aunque no está claro quién fue el fundador o promotor de este feriado federal, se le atribuye a dos trabajadores: Peter J. McGuire y Matthew Maguire. La dependencia indica que McGuire, secretario general de la Hermandad de Carpinteros y Ebanistas, sugirió reservar un día para un “feriado general para las clases trabajadoras”.

Otras investigaciones, por su parte, señalan que Maguire propuso el día festivo cuando se desempeñaba como secretario del Sindicato Central del Trabajo en Nueva York.

Diferencia de Labor Day con el 1 de mayo

Aunque también se celebra el Día del Trabajo o Día Internacional de los Trabajadores el 1 de mayo, no se debe confundir esta fecha con el Labor Day, que se festeja solo en septiembre en Estados Unidos.

El 1 de mayo se instituyó por el Congreso Obrero Socialista de la Segunda Internacional, celebrado en París en 1989, como un homenaje a los Mártires de Chicago, quienes fueron ejecutados por las protestas de los trabajadores para establecer una jornada laboral de ocho horas.