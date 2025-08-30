Labor Day en Illinois: las tiendas que cierran y abren el 1° de septiembre de 2025

El próximo lunes 1° de septiembre se celebra Labor Day, un feriado federal en Estados Unidos, en el que algunas tiendas cierran para conmemorar a los trabajadores, aunque otras empresas sí abren sus puertas e incluso anuncian ofertas exclusivas de esta fecha para el público.

En Illinois: qué tiendas cerrarán durante Labor Day

En EE.UU. existen 11 días feriados a nivel federal, estipulados en el sitio web de la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos (OPM, por sus siglas en inglés), y el Día del Trabajo es uno de ellos.

Estados Unidos celebra el Labor Day el primer lunes de septiembre de cada año (Pexels/Brett Sayles)

Esto quiere decir que todas las oficinas gubernamentales permanecerán cerradas el próximo lunes 1° de septiembre, además de bibliotecas públicas y el Servicio Postal de EE.UU. (USPS, por sus siglas en inglés).

Los bancos también permanecerán cerrados en Illinois, según CBS News, y solo estará disponible el uso de cajeros automáticos. Los servicios privados de paquetería también permanecerán cerrados, aunque algunos podrían ofrecer envíos de emergencia con cargos extra.

Los bancos de Illinois permanecerán cerrados en el Labor Day y solo estarán disponibles los cajeros automáticos (Pexels/rdne)

En cuanto al cierre de empresas privadas, solo Costco ofrece el día libre a sus empleados y no abre al público en el Día del Trabajo y otras festividades, como Año Nuevo, Domingo de Pascua, Memorial Day, Día de la Independencia, Día de Acción de Gracias y Navidad.

Qué tiendas abren en Illinois en Labor Day

Existen diferentes compañías que laboran en horario habitual y otras que incluso ofrecen promociones exclusivas a sus clientes, así como las sucursales que modifican sus jornadas durante Labor Day.

Tiendas como Whole Foods Market abrirán en horario habitual en Illinois durante el Labor Day (Web/Whole Foods Market)

Medios locales de Illinois, como Patch recomiendan consultar los sitios web de cada uno de los supermercados, pues suelen modificar sus horarios durante los feriados federales y precisan que las tiendas abiertas el próximo 1° de septiembre son:

Aldi estará abierta, aunque su horario podría ser limitado.

estará abierta, aunque su horario podría ser limitado. CVS , con horario limitado en farmacias locales.

, con horario limitado en farmacias locales. Home Depot abrirá de 6 a 22 hs, con cambios en algunas sucursales.

abrirá de 6 a 22 hs, con cambios en algunas sucursales. Kroger , la tienda de comestibles abrirá en horario habitual, pero las farmacias podrían cerrar.

, la tienda de comestibles abrirá en horario habitual, pero las farmacias podrían cerrar. Lowe’s abrirá en horario habitual.

abrirá en horario habitual. Meijer abrirá, pero algunas sucursales tendrán horarios limitados.

abrirá, pero algunas sucursales tendrán horarios limitados. Sam’s Club abrirá para clientes con Membresía Plus desde las 6 hs, mientras que los clientes normales podrán acudir desde las 10 hs y hasta las 18 hs.

abrirá para clientes con Membresía Plus desde las 6 hs, mientras que los clientes normales podrán acudir desde las 10 hs y hasta las 18 hs. Target abrirá en horario habitual de 8 hs a 22 hs.

abrirá en horario habitual de 8 hs a 22 hs. Trader Joe’s abrirá en horario normal en la mayoría de sus sucursales.

abrirá en horario normal en la mayoría de sus sucursales. Walmart estará abierto, pero se recomienda consultar el horario de las sucursales locales.

estará abierto, pero se recomienda consultar el horario de las sucursales locales. Whole Foods abrirá en su horario habitual.

Por qué el 1° de septiembre se celebra Labor Day en EE.UU.

A diferencia del resto del mundo, en el país norteamericano se conmemora el Día del Trabajo el primer lunes de septiembre de cada año, este año, el 1° de septiembre, esto debido a que la idea de la celebración se originó en 1882, cuatro años antes de las históricas manifestaciones del 1° de mayo de 1886.

Existen diferentes ideas sobre quién fue el fundador de Labor Day, aunque la mayoría de los historiadores coinciden en que el maquinista Matthew Maguire fue quien fundó el feriado federal cuando se desempeñó como secretario del Sindicato Central del Trabajo en Nueva York.

Aunque los archivos históricos del gobierno de EE.UU. mencionan que el presidente Grover Cleveland firmó esta fecha como feriado nacional hasta 1894, pese a que años antes ya era reconocida por activistas laborales y algunas autoridades estatales.

Desfile de conmemoración del Labor Day en Estados Unidos (Archivo del Gob. EE.UU.)

La primera celebración de Labor Day ocurrió el 5 de septiembre de 1882 en la ciudad de Nueva York, cuando cientos de trabajadores marcharon por las calles principales de la Gran Manzana en busca de reconocimiento al esfuerzo de los obreros.

Actualmente, el Día del Trabajo marca el fin simbólico del verano y es una fecha en la que se realizan parrilladas, desfiles y fiestas.