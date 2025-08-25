Labor Day: las tiendas que cierran y cuáles abren en el Día del Trabajo en Estados Unidos

El lunes 1° de septiembre de 2025 se celebra el Labor Day (o Día del Trabajo) en Estados Unidos. Al ser un día feriado federal, algunos negocios y establecimientos no abrirán sus puertas en esa fecha. Mientras que otras tiendas, además de brindar servicio, anunciaron ofertas especiales para sus clientes.

Qué tiendas estarán cerradas durante el Día del Trabajo en Estados Unidos

Como explicó la Oficina de Gestión de Personal de Estados Unidos (OPM, por sus siglas en inglés), Labor Day es uno de los 12 días feriados a nivel federal en 2025.

Aunque todos los bancos estarán cerrados, los cajeros automáticos sí funcionarán (Unsplash/Ali Mkumbwa)

Esto quiere decir que durante el 1 de septiembre, ninguna dependencia de gobierno está abierta. Por ello, la recomendación es que los ciudadanos consideren esto al planear sus trámites pendientes.

Lo mismo sucede con las bibliotecas públicas y el servicio postal. Al ser parte de un organismo federal, las oficinas de correo descansan en las fechas feriadas.

Las paqueterías privadas tampoco laboran, aunque algunas sí ofrecen la opción de envíos de emergencia, como es el caso de FedEx.

Los bancos tampoco tienen servicio en ninguna de sus sucursales. Como señaló CBS News, solo los cajeros automáticos están disponibles para realizar depósitos y retiros. El mercado de valores se mantiene cerrado.

Una de las únicas tiendas grandes que no trabaja el 1 de septiembre es Costco. Como informó en su sitio web, esta empresa sí cierra sus puertas durante siete días feriados.

Qué negocios estarán abiertos durante Labor Day

La gran mayoría de tiendas y restaurantes que son parte de una franquicia o cadena sí ofrecen servicio durante Labor Day. Esto sucede porque las empresas no están obligadas por la ley a darle el día libre a sus empleados a menos que trabajen para el gobierno, como señaló la OPM.

Casi todas las tiendas y restaurantes grandes estarán abiertos, pero los horarios podrían variar entre locaciones (Unsplash/Jacob McGowin)

CBS News le recomendó a los clientes consultar los horarios de apertura y cierre de las sucursales específicas que planean visitar. Aunque buena parte de las tiendas están abiertas, es posible que algunos establecimientos abran más tarde o cierren más temprano.

De acuerdo con Reader’s Digest, algunas de las tiendas que están abiertas el 1° de septiembre en EE.UU. son:

CVS

Walgreens

Aldi

Barnes & Noble

Home Depot

HomeGoods

IKEA

Kohl’s

Lowe’s

Macy’s

Marshall’s

Nordstrom

Petco

Sam’s Club

Sears

Staples

Target

T.J. Maxx

Ulta

Walmart

Dollar Tree

Kroger

Publix

Trader Joe’s

Whole Foods

Entre los restaurantes que sí ofrecen servicio durante Labor Day se encuentran:

Applebee’s

Arby’s

Burger King

Cheesecake Factory

Chick-fil-A

Chili’s

Dairy Queen

Del Taco

Denny’s

Domino’s

Dunkin’

IHOP

Jack in the Box

KFC

McDonald’s

Olive Garden

Papa John’s

P.F. Chang’s

Red Lobster

Starbucks

Taco Bell

Tim Hortons

Waffle House

Wendy’s

¿Dónde hay ofertas y descuentos durante el Día del Trabajo?

Es común que algunos negocios en Estados Unidos tengan ofertas especiales en honor al Día del Trabajo. USA Today explicó que esto se debe a una combinación de factores, como la temporada de compras por el regreso a clases y el fin del verano.

Algunas marcas ofrecen descuentos semanas antes del 1 de septiembre (Unsplash/Artem Beliaikin)

De acuerdo con el medio, las rebajas por el Día del Trabajo suelen iniciar a mediados de agosto y extenderse hasta el 1° de septiembre o incluso hasta unos días después del feriado.

Algunas de las tiendas que suelen tener descuentos en estas fechas son: Amazon, Target, Walmart, Lowe’s, Samsung, Nordstrom, Pottery Barn y West Elm.

ABC News destacó que la mayoría de las ofertas del Labor Day tienden a estar vinculadas a productos como: colchones, ropa de cama, electrodomésticos grandes y muebles. También es posible encontrar rebajas en ropa, accesorios y tecnología.

La recomendación general es comparar precios entre distintas tiendas desde el día de hoy y hasta Labor Day para identificar qué negocios sí tendrán descuentos en celebración a este día feriado.