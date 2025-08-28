Actualizaciones recientes de las leyes de inmigración y green card en EE.UU. este jueves 28 de agosto

El organismo estipuló que de confirmarse que una persona brindó una declaración falsa de ciudadanía estadounidense, se someterá a una “prohibición permanente” de ajuste de estatus.

La medida cuenta con una excepción estrecha. Esta incide en los extranjeros que residieron de manera permanente en EE.UU. antes de cumplir los 16 años, según consignó el escrito del Uscis.