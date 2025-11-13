Las siete palabras en español que pueden salvar a un migrante de la deportación en Chicago

Con las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, los ciudadanos de Chicago, Illinois, se observó un aumento en las redadas y presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). En este escenario, los extranjeros pueden evitar la deportación con una simple frase de siete palabras en español: “Estoy ejerciendo mi derecho a guardar silencio”.

Siete palabras en español que debe decir un migrante para salvarse de la deportación

La expresión, que en inglés se lee “I am exercising my right to remain silent“, está protegida por la Quinta Enmienda de la Constitución. Esto garantiza el derecho de toda persona a no autoincriminarse, y en Chicago puede ser particularmente útil ante el incremento de las redadas tras el lanzamiento de la Operación Midway Blitz.

El agente de ICE debe respetar al migrante si expresa las siete palabras en español durante una detención en Chicago ICE

Mientras los agentes aumentan su presencia con operativos para arrestar a migrantes, organizaciones de los derechos humanos enfatizan en que es necesario conocer cómo actuar en estos casos. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) de Illinois remarcó que no es necesario hablar inglés para ejercer los derechos constitucionales.

La legislación en el país norteamericano protege a todos los residentes y asegura un debido proceso, sin importar el idioma que dominan. Así como esta frase, existen otras expresiones que pueden ayudar a los extranjeros al momento de una detención del ICE:

“No quiero responder preguntas”. (I don’t want to answer any question, en inglés).

(I don’t want to answer any question, en inglés). “Quiero hablar con un abogado” . (I want to speak with a lawyer, en inglés).

. (I want to speak with a lawyer, en inglés). “No autorizo que entren a mi casa”. (I do not authorize you to enter my house, en inglés).

(I do not authorize you to enter my house, en inglés). “¿Puedo retirarme?”. (Can I leave?, en inglés).

(Can I leave?, en inglés). “Muéstreme una orden firmada por un juez”. En caso de que un agente toque la puerta. (Show me an order signed by a judge, en inglés).

Cómo actuar para salvarse de la deportación ante una detención del ICE en Chicago

En caso de que un migrante sea arrestado por un agente federal, la ACLU de Illinois recomendó:

Expresar el derecho de guardar silencio y pedir un abogado de inmediato.

Aprovechar el derecho a realizar una llamada telefónica local. La policía no puede escuchar si llama a un abogado.

local. La policía no puede escuchar si llama a un abogado. Tener en cuenta que si ha sido detenido por el ICE , la persona tiene derecho a contactar con su consulado o a que un funcionario informe al consulado de su detención.

, la persona o a que un funcionario informe al consulado de su detención. Recodar el número de inmigración (número “A”) y dárselo a la familia. Esto ayudará a encontrarlo en el sistema de detención.

(número “A”) y dárselo a la familia. Esto ayudará a encontrarlo en el sistema de detención. Guardar una copia de los documentos de inmigración con alguien de confianza.

Además, si el detenido no es un ciudadano estadounidense, los consejos de la organización de los derechos humanos son:

Consultar con su abogado sobre las consecuencias de una condena penal o una declaración de culpabilidad en su estatus migratorio.

Evitar hablar de su situación legal con nadie más que con su abogado.

Recordar que mientras esté en la cárcel, un agente de inmigración podría visitarlo.

No responder preguntas ni firmar nada antes de hablar con un abogado.

Leer todos los documentos detenidamente. Si no los entiende o no puede leerlos, la persona debe decirle al oficial que necesita un intérprete.

El migrante nunca debe resistirse o presentar documentos falsos ante una detención del ICE en Chicago Archivo

Qué no debe hacer nunca un migrante ante una detención del ICE en Chicago

En el otro extremo, existen ciertas acciones que la persona detenida nunca debe hacer debido a que podrían empeorar su situación. La ACLU señala que:

No es necesario responder preguntas sobre el lugar de nacimiento, si es ciudadano estadounidense o cómo ingresó al país.

Es aconsejable no resistirse ni obstruir a los agentes.

Se recomienda no mentir ni presentar documentos falsos.

Si la persona no es ciudadana estadounidense, nunca debe hablar de su estatus migratorio con nadie más que con el abogado.

Arrestos del ICE en Chicago y en EE.UU.

En todo el país norteamericano, hasta finales de octubre, según un análisis de NBC News, el 84% de los detenidos por la agencia federal no tenían antecedentes penales.

Este dato se condice con el último informe del rastreador de operaciones migratorias Tracreports, que determinó que de 59.762 extranjeros que permanecían bajo custodia del ICE a finales de septiembre, la mayoría (71,5%) no tenía antecedentes penales.

Los arrestos de migrantes por parte de ICE aumentaron drásticamente en Chicago en los últimos meses Agencia AFP

En Chicago la situación no es distinta, sino que arreció ante el lanzamiento de la Operación Midway Blitz. Esta medida tenía como objetivo arrestar a “lo peor de lo peor”, según las declaraciones de funcionarios.

Sin embargo, el juez de distrito estadounidense Jeffrey Cummings ordenó que 615 detenidos sean liberados para el próximo viernes 21 de noviembre. En su fallo, citado por ABC Chicago, determinó que sus arrestos podrían haber violado el decreto de consentimiento Castañon-Nava de 2022.