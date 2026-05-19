Qué significan las multas de inmigración por más de US$1 millón y qué hacer al recibir una carta del DHS: “Deben irse”

En los últimos meses, ciertos migrantes en Estados Unidos comenzaron a recibir multas de inmigración que superan el millón de dólares, a menudo con la sospecha de que son parte de una estafa. Los documentos, que llegan con la firma del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), fueron emitidos por la agencia bajo el gobierno del presidente Donald Trump.

Migrantes reciben multas de más de US$1 millón por no cumplir con órdenes de deportación

Bajo una ley de 1996, que había quedado en desuso durante las últimas décadas, el gobierno de Trump comenzó a imponer sanciones económicas diarias a quienes no cumplan con los mandatos judiciales de expulsión emitidos en su contra.

El DHS informó que el ICE emitió 65.101 multas civiles a migrantes que se encontraban ilegalmente en el país en el último año y medio Imagen ilustrativa generada con IA

En los últimos meses, la administración Trump continuó con la emisión de las multas. Recientemente, un informe de Telemundo reveló casos de varios migrantes que recibieron cartas con la firma del DHS.

Una madre extranjera, que está en medio de un proceso judicial, indicó que al principio creyó que se trataba de un fraude. La suma ascendía a US$1.820.352 por no haber salido del país norteamericano tras recibir una orden de deportación.

A través de un comunicado, el DHS informó: “Entre el 20 de enero de 2025 y el 18 de marzo de 2026, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) emitió 65.101 multas civiles a extranjeros que se encontraban ilegalmente en el país, por un total de más de US$36.000 millones”.

Luego, la agencia añadió: “Nuestro mensaje es claro: los extranjeros que están en el país ilegalmente deben irse ahora o enfrentar consecuencias”. En esa línea, el portavoz de la agencia sostuvo que “los extranjeros que no salgan voluntariamente enfrentarán multas de US$1000 por día”.

Qué hacer al recibir una carta del DHS con una multa de inmigración

El abogado experto en inmigración José Jordán recomendó a los migrantes que reciben estas cartas que “hablen con un profesional para ver sus opciones”. En declaraciones para Telemundo, agregó que se puede apelar la decisión.

Aunque indicó que las sanciones económicas tienen un tinte político de la administración Trump y que podrían ser eliminadas por otro presidente, remarcó que cada caso es distinto, por lo que insistió en que el principal consejo es consultar con un abogado.

Los expertos recomiendan consultar con un abogado al recibir una carta con multa de inmigración del DHS Freepik

En líneas generales, las sanciones aplican a migrantes con orden final de deportación que no abandonaron EE.UU. cuando se les fue requerido. Las multas pueden acumularse retroactivamente hasta cinco años, a razón de US$998 por día.

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Cuando un migrante no responde una carta y tampoco consulta a un abogado para ver sus opciones, se expone a distintos riesgos. Los extranjeros tienen 30 días para apelar las penalizaciones bajo juramento y con pruebas.

¿Qué pasa con las propiedades cuando uno es arrestado por ICE?

Si no apelan y tampoco pueden pagar las multas, el gobierno federal tiene varias opciones. En primer lugar, puede retener sus reembolsos de impuestos.

Además, tiene la alternativa de confiscar fondos de cuentas bancarias o incluso sus bienes. Sin embargo, también existen defensas en estos casos, como hablar con un abogado experto en fideicomisos o testamentos para transferir la propiedad.