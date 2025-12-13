Incidente de avión causa incendio en aeropuerto de Washington

Un Boeing 777 de la estadounidense United Airlines tuvo que retornar el sábado tras despegar debido a una falla en el motor, lo que provocó un incendio cerca de la pista del aeropuerto Washington Dulles, indicaron varias fuentes a la AFP.

"Poco después del despegue, el vuelo United 803 regresó a Washington Dulles y aterrizó de manera segura para resolver un problema de pérdida de potencia en uno de sus motores", explicó la aerolínea.

No se reportaron heridos entre los 275 pasajeros y los quince miembros de la tripulación.

El vuelo tenía como destino el aeropuerto Haneda de Tokio.

Una portavoz del aeropuerto de Dulles, el más grande de la capital estadounidense, dijo que el avión despegó alrededor de las 12:20 locales (17:20 GMT) y "prendió fuego a matorrales cerca de la pista de despegue".

"El incendio fue extinguido y la aeronave regresó a Dulles de manera segura alrededor de las 13:30, donde fue inspeccionada por los bomberos del aeropuerto", añadió.

La pista afectada tuvo que cerrarse "por un tiempo limitado, pero Dulles cuenta con varias pistas y las demás operaciones de vuelo no se vieron afectadas", afirmó la portavoz.

El regulador estadounidense de aviación (FAA) explicó que el avión regresó a Dulles tras sufrir una "falla de motor durante el despegue", sin dar más detalles. Dijo que investigará el incidente.