Intentó un truco de belleza en su nariz y el resultado la devastó

Algunos procedimientos de belleza tienen cierta complejidad y por eso no siempre salen conforme lo planeado. En ciertos casos, como el de una joven que recientemente se volvió viral, también se pueden convertir en una historia. La mujer intentó depilarse la nariz con cera caliente y usó un par de hisopos como parte del proceso. Contrario a lo que esperaba, el algodón quedó pegado al interior de sus fosas nasales y todo resultó una experiencia calamitosa.

La usuaria @itsurgirlabbs captó la atención de la comunidad virtual en los últimos días tras publicar un video del accidente que tuvo mientras se hacía el procedimiento facial. Según dijo, filmaba el paso a paso para después enviárselo a su hermana, pero el resultado la devastó y quedó como algo para recordar. “Lección aprendida: no utilices hisopos con puntas de algodón para depilarte las fosas nasales”, declaró en la descripción de su clip.

Una mujer vivió momentos de tensión al depilarse la nariz con cera

En las imágenes, se observan claramente los hisopos pegados al interior de sus fosas nasales. El procedimiento consistía en colocar la cera caliente con un palillo de madera, para luego introducir los hisopos, tirar y lograr la depilación. Pero no pasó así. Una vez que la joven tiró para arrancar el primer hisopo, el algodón quedó pegado a la cera dentro de su nariz. Hizo lo mismo con el otro extremo y el resultado fue igual, lo cual le generó una gran molestia. “Me estoy volviendo loca porque no puedo respirar”, dijo, con tono de frustración.

En varias ocasiones la chica intentó quitar el algodón, pero nada funcionó. “Oh no, está atascado.. ¿Qué debo hacer?”, repitió muchas veces, con cierta desesperación, mientras trataba de resolverlo.

Para tratar de calmar un poco su nerviosismo, la joven optó por reírse. Aunque, admitió que solo trataba de ser valiente porque, en realidad, tenía mucho dolor. Ante las dudas de los miembros de la comunidad virtual, en un video de seguimiento explicó que al final pudo retirar los hisopos, pero con mucha fuerza. “Simplemente tuve que despegarlos con los dedos y romperlos”, detalló.

La mujer trató de quitarse los hisopos, pero lo logró recién después de varios intentos @itsurgirlabbs/TikTok

“Lección aprendida” también para los usuarios

El primer video de la tiktoker generó un fuerte impacto entre los usuarios de TikTok. Acumula hasta el momento 10,4 millones de reproducciones y miles de opiniones de todo tipo. Los usuarios no dudaron en dejar sus comentarios en el posteo, ya sea para reírse o para lamentar lo sucedido.

La mayoría tomó la situación con humor: “Yo entraría en pánico inmediatamente”; “Amé la forma en la que se rio las dos ocasiones”; “Yo habría preferido olvidarlo y mejor respirar por la boca”; “¿Pero por qué usas eso para una depilación de nariz?”; “Mi ansiedad aumetó cuando vi que te arrancaste uno y luego el otro, a pesar de saber lo que pasaría”, escribieron entre las reacciones.

