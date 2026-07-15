Investigados por el ICE: la red vinculada al Tren de Aragua que hackeaba cajeros automáticos en EE.UU.

En un fallo reciente, dos inmigrantes indocumentados con antecedentes penales fueron sentenciados a prisión federal por integrar una red vinculada al Tren de Aragua que hackeaba cajeros automáticos en Estados Unidos. La investigación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reveló que la organización desplegó un software malicioso y robó más de un millón de dólares.

El anuncio del ICE sobre la red vinculada al Tren de Aragua que hackeaba cajeros automáticos

El ICE emitió un comunicado de prensa el 14 de julio en el que dio a conocer los detalles de la investigación de la división de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) sobre la red vinculada al Tren de Aragua que desarrolló un malware para llevar a cabo el delito.

La red vinculada al Tren de Aragua desarrolló un malware para realizar retiros de dinero no autorizado de cajeros automáticos Imagen Ilustrativa generada con IA

La agencia señaló que el Tren de Aragua es una "violenta organización criminal transnacional" que se originó como una pandilla carcelaria en Venezuela a mediados de la década de los 2000. Desde su inicio, expandió su red criminal por todo el hemisferio occidental y se estableció en los últimos años en EE.UU.

La investigación sobre la banda vinculada al Tren de Aragua que hackeaba cajeros automáticos

La agencia encargada de realizar controles migratorios indicó en el comunicado que Carlos Javier Padrón, de 36 años, y Oddry Arnoldo Cabrera Torrealba, de 37, formaban parte de una sofisticada red criminal responsable de robos de efectivo en todo el país norteamericano.

De acuerdo con las autoridades, los miembros de la red conspiraron para desarrollar e implementar una variante de malware conocida como Ploutus. Este programa se instalaba en cajeros automáticos y se utilizaba para permitir el retiro no autorizado de efectivo.

La conspiración dependía de individuos, incluidos los dos aprehendidos, encargados de instalar Ploutus en los cajeros de forma manual. Una vez activado, el malware permitía a los delincuentes enviar comandos al módulo dispensador de efectivo para forzar retiros de dinero.

Además, Ploutus también estaba diseñado para borrar cualquier rastro de su uso y así evitar que las instituciones financieras detectaran su uso en los cajeros automáticos. Los dos individuos fueron arrestados por el Departamento de Policía de Lincoln, Nebraska, en el lugar de un robo de efectivo.

Los cargos contra los involucrados con el Tren de Aragua y el robo de cajeros automáticos

Tras el arresto, una exhaustiva investigación federal identificó una red de coconspiradores en todo EE.UU. y en el extranjero. Desde entonces, según la agencia, otros 96 acusados fueron imputados por su participación en esta conspiración por delitos relacionados, entre ellos apoyo material a una organización terrorista extranjera designada, robo bancario y blanqueo de dinero.

Los dos inmigrantes vinculados al Tren de Aragua fueron condenados a seis años y medio de prisión cada uno ICE

El informe del ICE detalló que Padrón y su cómplice, Torrealba, también conocido como Luis Alejandro Berdugo Barraza, fueron condenados a seis años y medio de prisión cada uno.

En el juicio, se declararon culpables de un cargo de conspiración para cometer robo bancario y un cargo de fraude informático y daños intencionales a un sistema informático protegido. Posteriormente, en la audiencia de sentencia, el tribunal también les ordenó pagar conjuntamente US$1.537.696 en concepto de restitución a los bancos a los que robaron.

Los dos detenidos están acusados también de presencia ilegal en el país norteamericano. Según el documento, Pardon ingresó ilegalmente a EE.UU. en 2021 durante el gobierno de Joe Biden, mientras que Torrealba entró en un momento y lugar desconocidos.

Asimismo, Padrón tiene antecedentes que incluyen un arresto el 12 de enero de 2017 en Guadalajara, México, por cargos de robo a mano armada, intento de asesinato y posesión de drogas.