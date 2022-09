Investigan el extraño choque de dos aviones en el aeropuerto Heathrow de Londres, uno de los más transitados del mundo

Los servicios de emergencia tuvieron que intervenir luego de que dos aviones de pasajeros colisionaron en una pista del aeropuerto londinense de Heathrow, uno de los más concurridos del mundo. El incidente, que involucró a las aeronaves de Korean Air y de Icelandair, ya se investiga. Diversas imágenes mostraron cómo los vehículos de respuesta estaban estacionados en la pista, listos para tomar medidas.

De acuerdo con el reporte de Business Insider, un portavoz del aeropuerto detalló: “Nuestros equipos respondieron a una colisión menor entre dos aviones en el aeródromo. No hubo heridos como resultado del incidente y todos los pasajeros y la tripulación fueron desembarcados con seguridad”.

El choque entre las aeronaves trascendió luego de que Dan Sabbagh, un periodista del medio The Guardian que era pasajero de Korean Air, compartió una imagen en la que se aprecia cómo estaban por la zona diferentes vehículos de emergencia listos para responder sobre el incidente.

El periodista de The Guardian estaba en el avión de Korean Air cuando ocurrió la colisión Dan Sabbagh

En declaraciones citadas por El Ibérico, un pasajero afirmó que estuvo en uno de los aviones involucrados y detalló que se encontraban en la pista cuando “de repente, todos los servicios de emergencia los detuvieron”. La tripulación les dijo que debían volver a la puerta de embarque debido a un problema técnico.

El periodista de The Guardian mantuvo las actualizaciones sobre lo que ocurrió en el avión Dan Sabbagh

The Guardian detalló que el ala del avión de Korean Air, con destino a Seúl, se impactó con la de la aeronave de Icelandair, que estaba aparcada, antes de su despegue, que debía ocurrir a las 20 (hora local). No obstante, el portavoz del aeropuerto aseguró que el impacto no fue significativo y que tampoco causó mayores repercusiones en las llegadas y salidas durante el miércoles, ya que todo continuó con normalidad.

Un pasajero mostró en una foto el daño visible en el ala del avión de Icelandair Twitter

El percance ocurrió en medio de las operaciones de salida del avión B777-300ER de Korean Air del Aeropuerto de Heathrow. Esta aerolínea emitió un comunicado en el que especificó que “durante la operación de rodadura hacia la pista del vuelo KE908 de Korean Air, el alerón de punta del ala izquierda del avión tuvo contacto con el timón de cola de la aeronave del vuelo FI454 de Icelandair”.

Por su parte, un portavoz de los Servicios de Ambulancia de Londres aseguró: “Nos llamaron hoy a las 20.06 horas para informarnos de un incidente en el aeropuerto de Heathrow. Enviamos una serie de recursos a la escena, incluidos los miembros de nuestro equipo de respuesta área peligrosa (HART). Asistimos a un centro de recepción de pasajeros, pero nadie requirió tratamiento o necesitó ser llevado al hospital”. Las autoridades de aviación británicas examinarán la causa del incidente y también los daños en las aeronaves.

¿Cómo eran los aviones involucrados?

De acuerdo con Simple Fliying, el avión de Icelandair involucrado en el incidente es un Boeing 757 -200 de 22 años registrado como TF-FIK y acababa de volar de Reykjavik (KEF) a Londres (LHR).

En ese sentido, el mismo medio puntualizó que el avión que golpeó al 757 de Icelandair era un Boeing 777-300ER (B77W) de Korean Air de 13 años de antigüedad, número de cola HL7782.

Problemas en uno de los aeropuertos más concurridos

Business Insider rememoró el difícil verano que se vivió en este aeropuerto luego de que las personas volvieron a los aviones tras la prolongada pausa por la pandemia. Antes de que el Covid-19 azotara a la humanidad, los niveles de pasajeros superaban los 81 millones. Como no se esperaba una situación como la de este año, el aeropuerto limitó el número de pasajeros y se sufrieron cancelaciones masivas.