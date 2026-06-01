Remesas desde EE.UU.: la fecha clave de junio para opinar sobre la nueva regla del IRS

El 12 de junio de 2026 vence el plazo para enviar comentarios sobre las regulaciones propuestas del IRS y el Departamento del Tesoro vinculadas con el impuesto federal de 1% a ciertas remesas. La ley ya está vigente desde enero de 2026, pero las observaciones del público pueden influir en ajustes operativos antes de la publicación de las reglas finales.

En qué consiste el impuesto federal de 1% a remesas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) abrieron un período de comentarios públicos sobre las regulaciones propuestas del impuesto especial a ciertas transferencias de dinero al exterior.

Hasta cuándo se puede enviar comentarios sobre los impuestos a las remesas Freepik

Según el sitio web de la agencia, la medida surgió bajo el marco legal de la One Big Beautiful Bill Act, que incorporó la sección 4475 al Código de Rentas Internas.

El impuesto establece una tasa de 1% sobre ciertas remesas cuando el remitente utiliza efectivo, giros postales, cheques de caja u otros instrumentos físicos definidos por la norma. No aplica de manera general a todos los envíos digitales.

La base del impuesto corresponde al monto total de la transferencia realizada por el usuario. Los remitentes tienen la obligación legal de pagar este gravamen en cada operación. En estos casos, los proveedores de transferencias deben recaudar el impuesto y luego depositarlo y reportarlo ante el IRS.

Plazos y límites a tener en cuenta con la nueva norma del IRS

Las autoridades habilitaron un canal digital para recibir los comentarios del público general. El proyecto incluyó un plazo de 60 días para registrar sus observaciones en el portal federal.

Los plazos relevantes a tener en cuenta sobre la regla que impone impuestos del 1% a las remesas en Estados Unidos Imagen editada con IA/ Freepik

Así, el tiempo finaliza el 12 de junio de 2026. Hasta esa fecha, los interesados pueden enviar comentarios electrónicos o escritos, e incluso solicitudes de audiencia pública, sobre la aplicación de las regulaciones propuestas. La ley ya fue aprobada por el Congreso y el impuesto está vigente para transferencias realizadas después del 31 de diciembre de 2025.

Obligaciones fiscales de la normativa del IRS sobre las remesas

Bajo la nueva regla, los proveedores del servicio son los encargados de recaudar el impuesto. También deben realizar depósitos quincenales y reportar el tributo de forma trimestral ante el IRS a través del Formulario 720.

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Si el proveedor no recauda el impuesto, la empresa es quien asume la deuda de forma directa. Con esta iniciativa, la ley busca mitigar errores operativos mediante un período de adaptación para los intermediarios financieros.

Además, el IRS emitió el Aviso 2025-55 para otorgar alivio limitado frente a ciertas penalizaciones por fallas en los depósitos durante los tres primeros trimestres de 2026, siempre que los proveedores cumplan las condiciones establecidas.