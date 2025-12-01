Jamaica obtiene paquete de ayuda de US$ 6.700 millones tras huracán Melissa
Jamaica obtuvo un paquete de ayuda internacional por US$6.700 millones en tres años después de que el huracán Melissa causara daños estimados en US$8.800 millones, anunciaron...
Jamaica obtuvo un paquete de ayuda internacional por US$6.700 millones en tres años después de que el huracán Melissa causara daños estimados en US$8.800 millones, anunciaron el lunes varios bancos de desarrollo.
La isla caribeña fue gravemente afectada por el paso del huracán a finales de octubre y noviembre. Melissa fue considerado el peor desastre climático en la historia del país, con daños equivalentes al 30% del PIB, según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
El apoyo coordinado de grupos como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo se produjo a solicitud del primer ministro Andrew Holness.
