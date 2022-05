El video de Amber Heard con James Franco que mostró la defensa de Johnny Depp: qué tuvo que admitir la actriz

Luego de que se reanudaran las audiencias del juicio por difamación que enfrenta Amber Heard contra su exesposo Johnny Depp, han surgido nuevas evidencias y declaraciones por parte de la actriz. En el contrainterrogatorio realizado por la defensa legal de Depp, Amber se vio obligada a reconocer que el 22 de mayo de 2016, un día antes de ponerle un acta de restricción al actor por violencia de género, estuvo con James Franco en su ático.

Amber Heard dijo que si le pegó a Johnny Depp fue en defensa propia

La protagonista de Aquaman hasta ahora había negado estar acompañada de Franco aquella noche, pero los abogados de Johnny se encargaron este martes de llevar a la Corte de Virginia videos de las cámaras de seguridad del edificio, para evidenciar la mentira en su versión. Camille Vasquez, abogada líder del equipo de defensa de Johnny Depp, cuestionó a Heard sobre su testimonio en el que aseguró haber cambiado las cerraduras del pent-house donde vivía con su expareja por miedo a que él entrara al ático en cualquier momento y la atacara.

Ella dijo que este miedo le provocaba ataques de pánico que incluso le impedían dormir, también que optó por esta medida porque el personal del edificio aún le permitía la entrada al protagonista de Piratas del Caribe, a pesar de que ella pidió que no lo hicieran. Ante estas declaraciones, la abogada Camille le preguntó “por qué se sentía cómoda con James Franco en el ático la noche del 22 de mayo de 2016″, para intentar desmentir su testimonio e insinuar que el miedo que había asegurado sufrir no era real.

Amber Heard con James Franco en el elevador

Amber Heard respondió que no recordaba qué día había asistido James Franco al departamento, por lo que reprodujeron nuevamente la grabación ante el jurado, donde aparecen juntos en el elevador mientras suben al ático de la actriz. Además, dijo que ella no sabía si Johnny se encontraba esa noche fuera de la ciudad o no. La fecha del clip es el 22 de mayo de 2016. Al día siguiente interpuso el acta de restricción ya mencionada.

El video de James Franco y Amber Heard

La grabación muestra el momento en el que el actor de 44 años y la exesposa de Johnny Depp suben al ascensor en medio de una situación cariñosa y después salen del elevador. Pese a esto, Amber afirmó que solo se trataba de una amistad y que él vivía muy cerca de su ático: “Yo había agotado mi red de apoyo con mis amigos de siempre y estaba feliz de acoger toda la amistad que pudiera conseguir en ese momento”, dijo.

Franco es uno de los personajes clave dentro de esta batalla legal entre los actores, pues, según Heard, Johnny la atacó en más de una ocasión por celos de que trabajaran en conjunto. Presuntamente, la acusaba de tener una relación extramarital con él y con otros actores, razón por la que le habría prohibido trabajar.

La intérprete de 36 años dijo que este había sido el motivo de una de las discusiones más intensas que tuvieron. Cuando ella protagonizaba la película The Adderall Diaries, a Depp no le habría gustado la idea de que hiciera escenas íntimas con James Franco. El juicio y las revelaciones continúan.