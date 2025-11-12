Justicia de EE. UU. imputa a militar cubano por fraude migratorio

La justicia estadounidense imputó a un ciudadano cubano por cometer fraude migratorio al ocultar su pasado como militar en la isla cuando solicitó la residencia en Estados Unidos, informó este miércoles el gobierno.

La llegada de Luis Raúl González-Pardo Rodríguez a Estados Unidos en 2024 había indignado a activistas cubanos y políticos floridanos -como el actual secretario de Estado Marco Rubio- que acusaron al piloto de estar involucrado en el derribo de dos avionetas de la oenegé cubano-estadounidense Hermanos al Rescate en 1996.

"El pasado de este hombre como piloto militar durante mucho tiempo del malvado régimen de Castro, que ha causado un sufrimiento incalculable al pueblo cubano, debería haber ocupado un lugar destacado en su expediente de inmigración", declaró la fiscal general estadounidense, Pamela Bondi, en un comunicado.

Según la acusación, González-Pardo Rodríguez presentó una solicitud en abril para obtener la residencia permanente en Estados Unidos.

Durante el proceso, declaró que nunca había recibido entrenamiento militar ni servido en ninguna unidad militar o policial, aunque había sido piloto de las fuerzas aéreas cubanas entre 1980 y 2009.

La Fiscalía estadounidense lo acusa de fraude, uso indebido de visados, permisos y otros documentos, y por realizar declaraciones falsas a una agencia federal.

De ser declarado culpable de todos esos cargos, el acusado se enfrenta a una pena máxima de 15 años de prisión.

El 24 de febrero de 1996, dos cazas cubanos persiguieron y derribaron dos avionetas de Hermanos al Rescate en el estrecho de Florida, matando a cuatro personas.

Activistas cubanos aseguran que González-Pardo Rodríguez estuvo implicado en esa operación.

En septiembre de 2024, cuatro políticos de Florida -entre ellos el senador Rick Scott y el entonces senador Marco Rubio- enviaron una carta a la administración demócrata de Joe Biden (2021-2025) para protestar por el ingreso al país del piloto con un permiso humanitario otorgado a algunos cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses.

"Estados Unidos debe asegurarse de que exmiembros del régimen cubano implicados en la opresión de ciudadanos cubanos inocentes o la persecución transnacional de cubanos-estadounidenses no son bienvenidos en nuestro país", escribieron entonces.

