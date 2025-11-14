Kai, nieta de Donald Trump, culmina su debut en la LPGA en el último lugar

La golfista amateur Kai Trump no encontró consistencia en sus golpes este viernes y quedó última al cierre de la segunda ronda de The Annika, con la que culminó una jornada de amplia presencia mediática alrededor de su participación por ser la nieta del presidente estadounidense, Donald Trump.

"Es una experiencia increíble, con mucha presión", dijo Kai Trump a la cadena NBC.

"El primer día estaba muy nerviosa (...) Creo que los nervios me traicionaron. Hoy, al salir al campo, me sentí muy tranquila y en paz, para ser honesta. Y por eso jugué mejor", añadió.

Cuatro bogeys y dos doble bogeys sentenciaron la segunda ronda para Trump, que terminó con 75 golpes, ocho menos que en la jornada del jueves en la que realizó su debut en el circuito de LPGA.

Trump, de 18 años, ya firmó un acuerdo con la Universidad de Miami para iniciar su carrera en el golf universitario de Estados Unidos, en el que será su próximo paso rumbo al profesionalismo.

La presencia de la mayor de las nietas del mandatario norteamericano generó revuelo entre los aficionados, quienes la acompañaron alrededor del Pelican Golf Club en Belleair, Florida.

La italiana Benedetta Moresco terminó en el penúltimo lugar con -12, seis golpes por encima de la hija de Donald Jr. y Vanessa Trump, quien cuenta con 8 millones de seguidores en sus redes sociales.

La joven recibió la invitación al evento por medio de un patrocinador y fue otorgada a discreción de los organizadores, que con ellas buscan promover el deporte a través de celebridades o jóvenes promesas.

El campeonato continuará durante el fin de semana con la mexicana Gaby López (-7), en contienda por el título luego de terminar en el quinto puesto a dos golpes de la sueca Linn Grant en el liderato.

str/ag