Kash Patel, director del FBI: “EE.UU. ya no es un lugar seguro para llevar a cabo operaciones de espionaje”

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) detuvo en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) a Wanying Zhang, una ciudadana estadounidense naturalizada acusada de trabajar para el gobierno chino y vigilar a familiares del presidente de Taiwán. Según las declaraciones del director de la agencia, Kash Patel, la mujer se disponía a viajar a Shanghái cuando fue arrestada.

Kash Patel celebró que el FBI detuvo a Wanying Zhang, acusada de espionaje

“El gobierno chino supuestamente envió a un agente para vigilar a la familia del presidente de Taiwán, Lai Ching-te, en suelo americano. Luego ella intentó tomar un vuelo de regreso a Shanghái. Mal movimiento”, publicó Patel en su cuenta de X.

El director del FBI anunció el arresto de una acusada de espionaje para el gobierno chino en California X @FBIDirectorKash

Wanying Zhang, también identificada como Heather Zhang de 34 años, habría trabajado bajo instrucciones de funcionarios de la República Popular China, según la denuncia federal. Las autoridades sostuvieron que la mujer fotografió y grabó la residencia donde se encontraban los “objetivos” y registró las matrículas de vehículos estacionados frente al lugar.

“Estados Unidos ya no es un lugar seguro para llevar a cabo operaciones de espionaje”, indicó Patel en otra publicación de X. En esa misma línea el director del FBI destacó la acción de la agencia.

“¿Presuntamente vigilar a la familia de un líder extranjero en suelo estadounidense para la RPC y luego intentar tomar un vuelo de regreso a Shanghái? Eso no va a pasar. Este FBI está cazando amenazas a nuestra seguridad nacional dondequiera que se escondan y llevándolas ante la Justicia", señaló.

En sus mensajes, Patel advirtió que Estados Unidos ya no es un lugar seguro para realizar operaciones de inteligencia ni para actuar dentro de sus fronteras X @FBIDirectorKash

La investigación del FBI apunta a una operación coordinada desde China

El expediente sostuvo que Zhang viajó a China en junio de 2025 y allí se reunió con funcionarios del gobierno del país asiático. De acuerdo con la acusación, durante esos encuentros recibió instrucciones para realizar tareas de vigilancia una vez que regresara a EE.UU.

La investigación ubicó una de esas actividades en septiembre del año pasado, cuando Zhang y otra persona viajaron hacia el área de Seattle para vigilar la residencia del hijo del presidente de Taiwán, Lai Ching-te. Una vez en el lugar, las autoridades aseguraron que la mujer realizó tareas de seguimiento junto con su acompañante.

Detienen en el aeropuerto de Los Ángeles a una mujer acusada de realizar espionaje para el gobierno chino

En comunicaciones con el funcionario chino, habría informado sobre su presencia.“Lo vi, un hombre joven, es el joven. Estoy grabando en vídeo”, habría indicado, según la denuncia difundida por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

También transmitió los números de matrícula de dos vehículos estacionados frente a la residencia.

“La acusación principal, que Zhang, a instancias de la República Popular China, espió secretamente a familiares de un alto funcionario de un gobierno extranjero en EE.UU., es sumamente preocupante”, dijo el fiscal general adjunto para la Seguridad Nacional, John A. Eisenberg.

Detenida por el FBI: el cargo que enfrenta Wanying Zhang

La acusación presentada contra Zhang contempla un cargo federal por actuar en EE.UU. como agente no registrada de la República Popular China sin haber informado previamente al fiscal general, requisito establecido por la legislación del país norteamericano.

El director del FBI, Kash Patel, celebró la detención de la presunta espía de China GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Si Zhang fuera declarada culpable, el cargo contempla una pena de hasta diez años de prisión federal. Tras su arresto, tuvo una primera comparecencia ante un tribunal federal en Los Ángeles, donde comenzó el proceso judicial correspondiente.

La investigación está a cargo de la oficina del FBI en Los Ángeles. El procesamiento judicial corresponde a fiscales y abogados de la División de Seguridad Nacional y del Distrito Central de California.