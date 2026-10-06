Giro en el caso de Kilmar Ábrego García: un juez define si pueden deportarlo a África

Un tribunal federal de Maryland analiza la solicitud del gobierno de Estados Unidos para deportar a Liberia a Kilmar Ábrego García, quien fue expulsado por error a El Salvador en 2025. Su defensa sostuvo que la medida “busca castigarlo por haber cuestionado judicialmente aquella deportación”.

Caso Kilmar Ábrego García: EE.UU. quiere deportarlo a Liberia

Ábrego García enfrenta un nuevo capítulo judicial en EE.UU. Según lo retomado por CBS News, la jueza federal Paula Xinis, de Maryland, deberá determinar si el gobierno puede avanzar con su deportación a Liberia, luego de que las autoridades intentaran enviarlo anteriormente a otros países africanos.

Un tribunal federal evaluará los intentos del gobierno estadounidense de deportar a Liberia a Kilmar Ábrego García, un ciudadano salvadoreño previamente expulsado por error a su país de origen Stephanie Scarbrough - AP

Con la imposibilidad de enviarlo a El Salvador, el gobierno federal comenzó a evaluar terceros países. Uganda, Eswatini y Ghana estuvieron entre las opciones consideradas, pero ninguno aceptó recibirlo.

Ahora, las autoridades sostuvieron que Liberia está dispuesta a admitirlo y que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) podría organizar un vuelo chárter para concretar el traslado.

La defensa cuestionó esa alternativa y señaló que el latino eligió Costa Rica como destino para una eventual expulsión. Según sus abogados, ese país manifestó su disposición a recibirlo y a ofrecerle residencia o protección como refugiado.

“Así como el gobierno ejerció ilegalmente sus poderes criminales contra Ábrego García, ahora busca explotar ilegalmente sus poderes migratorios contra él”, señalaron sus abogados, según lo retomado por CBS News.

El Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés) sostuvo una posición diferente y pidió a Xinis que rechace los planteos de la defensa. En los documentos presentados ante el tribunal, el gobierno argumentó que las acusaciones formuladas por Ábrego García no tienen sustento jurídico para impedir el traslado a Liberia.

Así fue el caso de Kilmar Ábrego García en EE.UU.

El caso tiene como antecedente una orden emitida en 2019 que impedía que Ábrego García fuera enviado a El Salvador. En ese momento, un juez migratorio había concluido que existía un riesgo de persecución y amenazas contra él por parte de pandillas si regresaba a ese país.

Pese a esa protección judicial, las autoridades migratorias lo deportaron a El Salvador en marzo de 2025. Allí fue recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, conocido como CECOT.

Así fue el reencuentro del salvadoreño Kilmar Ábrego García con su familia en Estados Unidos

Después de distintas decisiones judiciales que cuestionaron esa decisión, el gobierno estadounidense lo trasladó nuevamente a EE.UU. en junio de ese año. Al regresar, el latino quedó detenido en Tennessee y fue acusado de tráfico de personas.

La investigación estaba relacionada con una parada de tránsito ocurrida en noviembre de 2022, cuando conducía un vehículo en el que viajaban otras nueve personas. En aquel momento recibió una advertencia, pero el expediente fue reabierto posteriormente.

En agosto del año pasado recuperó la libertad bajo determinadas condiciones, aunque luego volvió a quedar bajo custodia del ICE. En diciembre, Xinis ordenó su liberación al considerar que no existía una orden definitiva de expulsión que justificara su detención.

En febrero de 2026, la magistrada dictó otra medida que impedía que la agencia federal volviera a detenerlo en esas circunstancias.

Un juez desestimó la causa penal contra Ábrego García

El debate migratorio se desarrolla después de otro fallo relacionado con Ábrego García. En mayo del año en curso, el juez federal Waverly Crenshaw, de Tennessee, desestimó la acusación por tráfico de personas.

Sus representantes legales argumentan que la administración busca penalizarlo injustamente debido a su desafío judicial previo, mientras que el gobierno defiende la legalidad de la medida ANNA MONEYMAKER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El magistrado concluyó que el procesamiento impulsado por el DOJ constituyó una represalia vinculada con las acciones judiciales emprendidas por Ábrego García. El gobierno federal apeló esa resolución en agosto.

Para los abogados del ciudadano salvadoreño, la acusación penal y los actuales intentos de deportación forman parte de una misma estrategia destinada a sancionarlo por haber cuestionado la expulsión que lo llevó a El Salvador en 2025.