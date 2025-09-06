Adiós garrapatas: el único método para liberarse de una garrapata de forma segura, según la Mayo Clinic

Tanto en internet como entre familiares y conocidos, existen múltiples consejos sobre qué hacer cuando una garrapata muerde y se aferra a la piel. Aunque los remedios son variados, la realidad es que los profesionales de la salud solo recomiendan una forma para quitarse este parásito. Este método es el más eficiente y seguro para evitar el contagio de enfermedades.

El único método para extraer una garrapata avalado por expertos

La doctora Bobbi Pritt es experta en enfermedades parasitarias en Mayo Clinic y explicó que la mejor manera para liberarse de una mordida de garrapata es también la más simple: con el uso de pinzas.

La doctora Pritt detalló que el tipo de pinzas ideal para esta tarea son las de punta fina. El proceso consiste en dos sencillos pasos:

Usar las pinzas para tomar a la garrapata cerca de su cabeza, lo más cercano posible a la piel .

. Jalar a la garrapata de forma vertical, con un solo movimiento continuo.

De acuerdo con Bobbi Pritt, el objetivo principal de la extracción de garrapatas es retirarlas de la piel lo más rápido posible y sin dañar al arácnido.

Cuando la garrapata ha sido liberada, también es importante deshacerse de ella de forma correcta para evitar que vuelva a encontrar otro huésped.

Si se planea tirar al ácaro dentro de un bote de basura, la doctora de Mayo Clinic recomendó depositarlo primero dentro de una bolsa o contenedor, para evitar que escape. Otra alternativa segura y sencilla es tirarla en el inodoro.

Este método para extraer garrapatas también está avalado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Los CDC agregaron que después de retirar una garrapata, las personas deben lavarse las manos y el área del cuerpo afectada con agua y jabón, o con alcohol.

Por qué es importante quitar las garrapatas lo más pronto posible

Tanto la doctora Bobbi Pritt como los CDC recalcaron la importancia de no aplastar a las garrapatas antes, durante y después de retirarlas. Los expertos también señalaron que la prioridad siempre debe ser extraerlas lo más rápido posible para evitar la transmisión de enfermedades.

La saliva de las garrapatas contiene un tipo de anestesia para que las personas no noten cuando son mordidas (Unsplash/Erik Karits)

La Dra. Pritt explicó que estrujar una garrapata (por accidente o con intenciones de matarla) es peligroso porque el movimiento podría hacerla regurgitar parte de su contenido estomacal dentro de la herida.

Las garrapatas son capaces de propagar bacterias, virus y parásitos a los humanos durante su proceso de alimentación, como mencionaron los CDC.

Si un poco de la saliva del arácnido entra a la piel de la persona mordida, los patógenos que viven dentro de la garrapata podrían transmitirse a su huésped.

La enfermedad de Lyme es la condición provocada por garrapatas más común en Estados Unidos. Según estadísticas de los CDC, se registraron más de 89 mil casos de este padecimiento en 2023.

Se calcula que cada año un aproximado de 476 mil estadounidenses reciben tratamiento para la enfermedad de Lyme.

Cuáles son los remedios caseros que deben evitarse

La Universidad de Harvard enfatizó que algunos de los remedios caseros que se comparten para quitarse una garrapata pueden tener efectos contraproducentes.

Algunas personas recomiendan usar aceites para facilitar el retiro de las garrapatas, pero ese consejo no está sustentado por la ciencia (Pixabay)

Entre los consejos más comunes que existen para supuestamente asustar o asfixiar al ácaro y “obligarlo” a que se suelte por su cuenta están:

Tocarlo con un cerillo

Cubrirlo con vaselina, aceite o barniz de uñas

Congelarlo

La Universidad de Harvard aseguró que, la mayoría de las veces, estas estrategias provocan que las garrapatas se sujeten con más fuerza y que depositen secreciones contaminadas dentro de la herida.

Por eso, la universidad también recomendó adherirse al método de extracción con pinzas respaldado por los CDC y Mayo Clinic.