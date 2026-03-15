Alerta sanitaria en California: cuáles son los síntomas del raro virus respiratorio que se propaga rápidamente

En las últimas semanas, las autoridades sanitarias detectaron un inusitado aumento de casos de metaneumovirus humano, conocido también como HMPV, en el norte de California, incluidos Sacramento, Davis, Vallejo y San Francisco. Se propaga a través del contacto directo o cercano con una persona infectada. Los síntomas van desde congestión nasal hasta tos fuerte y fiebre, y es necesario contactar a un profesional cuando se presentan ciertas complicaciones.

Cuáles son los síntomas del raro virus respiratorio que se propaga rápidamente

Las alarmas sanitarias se encendieron en California durante las últimas semanas por la rápida propagación del HPMV .

durante las últimas semanas por la . Este raro virus, según los expertos de la Universidad de California en Davis, se descubrió por primera vez en 2001, pero es menos conocido que su pariente viral, el VRS (virus respiratorio sincitial).

El raro virus está en expansión en el norte de California y tiene síntomas similares a los de otras gripes Freepik

Es estacional, como la gripe anual, y actualmente está en aumento en EE.UU., según el Sistema Nacional de Vigilancia de Virus Respiratorios y Entéricos (NREVSS, por sus siglas en inglés), que monitorea la actividad viral.

En California, los datos de WastewaterSCAN, que rastrean patógenos en aguas residuales, muestran altos niveles de HMPV en el norte de California, incluidos Sacramento, Davis, Vallejo y San Francisco. De acuerdo con la UC Davis, los síntomas más comunes son similares a los de otras infecciones de las vías respiratorias superiores e inferiores y pueden incluir:

Congestión nasal.

Dolor de garganta.

Congestión en el pecho.

Tos.

Fiebre.

Para algunos, los síntomas pueden progresar a bronquitis o neumonía. En la mayoría de las personas, el HMPV suele ser leve, según afirmó Dean Blumberg, jefe de enfermedades infecciosas pediátricas. La institución educativa resalta que es necesario llamar a un médico si alguno de estos factores se presenta:

Dificultad para respirar.

Dolor en el pecho.

Dificultad para retener líquidos.

Síntomas que duran más de 10 días.

Síntomas que son graves o inusuales.

Además, la persona debe comunicarse con un profesional si su hijo tiene menos de tres meses y tiene fiebre o está letárgico.

Qué es el raro virus que provocó alerta sanitaria en California

Cómo se contagia el raro virus respiratorio que provocó la alerta sanitaria en California

Los profesionales médicos explican que el HMPV se propaga a través del contacto directo o cercano con una persona infectada, incluida la exposición a gotitas respiratorias, aerosoles de partículas grandes o fómites, que son objetos contaminados. La infección se transmite al

Toser o estornudar.

Tener contacto con personas infectadas (tocarlas o estrecharles las manos).

Tocar objetos o superficies contaminadas y luego tocarse la boca, la nariz o los ojos.

Respecto a los grupos de riesgo, Blumberg señaló que los niños prematuros, con enfermedades cardíacas o pulmonares, o con sistemas inmunitarios debilitados, tienen mayor riesgo de padecer enfermedades graves a partir del contagio.

Otros pacientes que pueden enfrentar complicaciones mayores corresponden a personas que:

Tienen sistemas inmunológicos debilitados.

Han tenido trasplantes de órganos.

Tienen cáncer.

Toman esteroides a largo plazo.

Tienen problemas respiratorios.

Tienen más de 65 años de edad.

En Estados Unidos, la enfermedad circula según patrones predecibles cada año. En general, comienza en invierno y dura hasta la primavera.

Los pacientes en California deben contactarse con un médico profesional si se presentan ciertos síntomas tras el contagio del raro virus Freepik

Cómo tratar el raro virus respiratorio en California

En primer lugar, los expertos señalan que el virus puede prevenirse con una adecuada higiene respiratoria. Una vez que una persona lo contrae, no existen medicamentos antivirales específicos para el HMPV como sí los hay para la gripe y el Covid-19. Por este motivo, el tratamiento es el mismo que el del resfriado:

Beber líquidos para prevenir la deshidratación .

. Quedarse en casa y descansar .

. Tomar antipiréticos (como acetaminofén e ibuprofeno) para reducir la fiebre y sentirse más cómodo.

Es importante remarcar que, en caso de tener dudas sobre el contagio del virus, la persona debe acudir a un médico profesional para obtener recomendaciones adecuadas.

El sitio de la UC Davis insiste también en que a los niños y adolescentes no se les deben administrar aspirinas por indicaciones de rutina como fiebre o enfermedad viral (incluido el HMPV) debido al riesgo de síndrome de Reye, una afección grave que puede ser mortal.

Por último, si un paciente presenta síntomas similares a los de un resfriado, debe tomar las siguientes medidas para evitar la propagación:

Cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar.

Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón durante al menos 20 segundos.

Evitar compartir vasos y cubiertos.

Evitar besar a otras personas.

Quedarse en casa cuando esté enfermo.