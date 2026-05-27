La Casa Blanca califica de "total invención" un proyecto de acuerdo anunciado en TV iraní
La Casa Blanca arremetió el miércoles contra un supuesto proyecto de acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio anunciado por la televisión
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LA NACION
La Casa Blanca arremetió el miércoles contra un supuesto proyecto de acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio anunciado por la televisión estatal iraní, calificándolo de "total invención"
El informe iraní citaba un borrador de memorando de entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés) que, según afirmaba, incluía un compromiso de Estados Unidos de levantar el bloqueo naval contra Irán y retirar sus fuerzas de la región del Golfo
"Este informe de medios controlados por Irán no es cierto y el MOU que 'difundieron' es una total invención. Nadie debería creer lo que está publicando la prensa estatal iraní. Los hechos importan", dijo la Casa Blanca a través de la red X.
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