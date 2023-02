La Casa de los Famosos: quién se fue el lunes 27 de febrero

escuchar

Telemundo anunció a un nuevo eliminado de su reality show La Casa de los Famosos. Inició una semana nueva y también otro de los participantes del programa fue despedido, con un rumbo cada vez más cercano a la gran final. Este lunes 27 de febrero, el líder semanal tuvo que salvar a uno de los cuatro nominados. Los tres restantes esperaron en medio de una ceremonia los resultados de la votación del público.

Samira Jalil, Rey Grupero, José Rodríguez y Diego Soldano fueron sentenciados el jueves por sus mismos compañeros. Todos los competidores habían entrado al llamado zoom para decir ante las cámaras los motivos por los cuales nominaban a cada persona. Después, quienes obtuvieron más menciones fueron sometidos a los votos de la audiencia.

El líder de la semana, Osmel Sousa, decidió quitarle el riesgo a Samira. Por lo tanto, los otros tres hombres quedaron expuestos a la eliminación. Finalmente, fue Rey Grupero quien abandonó la competencia, después de varias semanas en las que ya lo habían sentenciado. Al mismo tiempo, José libró una nominación más, dado que en otras ocasiones también estuvo dentro de los posibles eliminados.

Rey Grupero fue el eliminado de La Casa de los Famosos @telemundorealities/Instagram

Ante la salida del influencer, cuyo nombre real es Luis Alberto Ordaz, los televidentes reaccionaron de inmediato. Si bien hubo gente que lamentó la noticia, la mayoría celebró que finalmente haya quedado fuera, porque desde hace algunas semanas esa era la pretención del público. Con los resultados, no dudaron en dar sus comentarios en las redes sociales: “Sí se pudo, nuestros votos sí cuentan”; “Gracias por respetar los votos”; “Lo logramos entre todos”; “Con el público no se juega”, escribieron.

¿Por qué salió Juan Rivera de La Casa de los Famosos?

Además de Rey Grupero, otro de los famosos que decidió ponerle punto final a su aparición dentro del programa de habla hispana fue Juan Rivera. El hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera optó por abandonar el reality por voluntad propia, aparentemente por motivos personales y relacionados con la salud de su familia.

“Sé que La Casa de los Famosos es una experiencia única, muy poca gente en el mundo ha tenido esta oportunidad. Me siento bendecido, me siento contento, me siento feliz y en paz con mi decisión. Hay cosas que tengo que atender en casa, cosas de mi salud, cosas de la salud de mi mujer”, dijo ante las cámaras una vez que anunció su decisión.

Juan Rivera anunció su salida de La Casa de los Famosos @telemundorealities/Instagram

Además, se disculpó con la audiencia y se mostró “muy agradecido” de haber formado parte del programa: “A los fanáticos que me apoyaron me siento, no sé si culpable de haberlos defraudado. Yo simplemente quería que la gente conociera a Juan”, concluyó. Sin embargo, aseguró que por ahora su familia es su prioridad: “Es más importante para mí en mi vida personal demostrarle a esa mujer que me ha entregado todo en su vida (su esposa) que ella vale más que cualquier cosa, que ella vale más que el dinero, que ella vale más que la fama, que ella vale más que el programa”, comentó.

LA NACION