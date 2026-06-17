La celebración de los colombianos que copan México para ver a la selección de Néstor Lorenzo

La selección de Colombia arribó a la Ciudad de México para enfrentar este miércoles a Uzbekistán por su debut en el Mundial 2026. En ese marco, cientos de hinchas coparon las calles de la capital mexicana para brindar un recibimiento histórico al plantel después de su preparación en Guadalajara.

La movilización de hinchas colombianos en Ciudad de México

El encuentro multitudinario de los fanáticos colombianos se concentró en las vías principales de la metrópoli y transformó el entorno urbano en un escenario festivo lleno de banderas y camisetas amarillas. Según mostró un informe de Telemundo, los seguidores esperaron pacientemente la llegada del autobús del equipo para expresar su respaldo con ovaciones y aplausos para los jugadores.

Hinchas colombianos reciben a su selección en Ciudad de México

La masa de aficionados generó un ambiente con cánticos tradicionales y música que recreó las costumbres de su tierra natal en suelo azteca. El recibimiento mostró un fuerte apoyo al equipo dirigido por el argentino Néstor Lorenzo de cara al debut mundialista.

Las expectativas de los hinchas colombianos para el debut en el Mundial 2026

Las expectativas de la parcialidad sudamericana son máximas y apuntan a la obtención del título en esta edición de la Copa del Mundo. Además, los hinchas presentes manifestaron su alegría por el trato recibido en el país norteamericano y elogiaron la gastronomía local que disfrutan durante su estadía.

“Vamos Colombia, vamos para el mundial. Vamos a ser campeones”, exclamó un un fanático emocionado durante las celebraciones, en el marco de un reporte de CNN.

Los fanáticos colombianos se mostraron ilusionados con poder ganar el Mundial 2026 Fotomontaje generado con IA

A su vez, otro seguidor se animó a dar su pronóstico para el encuentro. “3-1 gana Colombia”, dijo. Respecto a los goleadores, un hincha depositó una gran confianza en los delanteros Luis Díaz, Luis Suárez y James Rodríguez: “Gol de Lucho y de Lucho, de los dos Luchos, y uno de James”.

Finalmente, los fanáticos destacaron las virtudes de la nación anfitriona: “México es grandioso, las personas son muy amables y su comida es deliciosa. Comida mexicana, esa comida es lo mejor que tiene México”.

A qué hora juegan Colombia vs. Uzbekistán por el Mundial 2026

Uzbekistán y Colombia se enfrentarán en el cierre de la primera jornada del Mundial 2026 correspondiente al Grupo K este miércoles 17 de junio. La sede oficial designada para este compromiso es el Azteca, rebautizado como Estadio Ciudad de México durante el certamen internacional.

Néstor Lorenzo, entrenador de Colombia, ya prepara en Ciudad de México el debut en el Mundial 2026 ante Uzbekistán RODRIGO OROPEZA - AFP

El inicio del partido está programado para las 20 hs (hora local). Además, el cruce cuenta con la particularidad de que el conjunto asiático disputará una Copa del Mundo por primera vez en toda su historia.

El encuentro podrá verse en vivo en Estados Unidos a través de las transmisiones de FOX en inglés y de Telemundo en español. El calendario del campeonato mundial contempla también otros compromisos durante esta jornada, entre los cuales destaca el duelo entre Portugal y la República Democrática del Congo, los otros dos integrantes del Grupo K.

Además de esta presentación, la jornada también contará con un cruce destacado entre las selecciones de Inglaterra y Croacia, en ese caso por el Grupo L.