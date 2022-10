La compra de Elon Musk a Twitter activa un nuevo nivel en el mundo de las transacciones tecnológicas

escuchar

NUEVA YORK.- Olvidate del drama interminable, de los bots, de los retrocesos abruptos, del espectáculo y del supuesto riesgo para la República. Esto es lo más importante de la compra de Twitter por parte de Elon Musk: los magnates se liberaron.

En los viejos tiempos, cuando un magnate de la tecnología quería comprar algo grande, necesitaba una empresa para hacerlo. Steve Case utilizó AOL para comprar Time Warner. Jeff Bezos compró Whole Foods para Amazon. Mark Zuckerberg utilizó Facebook para comprar Instagram y WhatsApp y Oculus y así sucesivamente.

La adquisición de Twitter por 44.000 millones de dólares por parte de Musk, que finalmente se hizo realidad el jueves, seis meses después de haber aceptado el acuerdo, es diferente. Se trata de un individuo que compra para sí mismo algo que usan regularmente 240 millones de personas en todo el mundo. Aunque cuenta con otros inversores, el fundador de Tesla tendrá el control absoluto sobre el destino de la plataforma.

the bird is freed — Elon Musk (@elonmusk) October 28, 2022

Es un acuerdo difícil de evaluar, porque éste es muy inusual. Surgió de forma caprichosa, impulsiva. Pero, incluso para los estándares de Silicon Valley, donde se ofrecen casualmente miles de millones por operaciones incipientes –e incluso para la cartera de Musk, la mayoría de los días el hombre más rico del mundo–, 44.000 millones de dólares es una gran cantidad de dinero.

La compra de Twitter es también una acción abrumadoramente descarada: la creencia de que una plataforma de comunicación que ha desafiado todos los esfuerzos para ser seriamente rentable, y que ha estado envuelta en la controversia sobre los límites de la expresión casi desde su fundación en 2006, puede ser fácilmente arreglada por una persona.

Sin embargo, si se tienen miles de millones de dólares hoy en día, la confianza en uno mismo nunca escasea.

La fortuna de Musk procede del fabricante de coches eléctricos Tesla, que se convirtió en el principal vehículo para cambiar la forma de conducir de los estadounidenses, una tarea ardua si las hay.

Musk y Bezos compiten por separado para recrear el programa espacial, que en la década de 1960 se consideraba demasiado importante y demasiado caro para ser gestionado por algo o alguien que no fuera el gobierno federal.

El CEO de T-Mobile junto a Elon Musk, fundador de SpaceX; detrás suyo, un prototipo de Starship, el cohete que permite salir de la órbita terrestre para llegar a la Luna y con el que planea ir a Marte

Zuckerberg ha cambiado el nombre de Facebook por el de Meta y ha reorientado la empresa para crear un mundo virtual en el que la gente “vivirá” a partir de ahora. Peter Thiel, cofundador de la empresa de pagos PayPal y uno de los primeros inversores en Facebook, se ha convertido en el contribuyente más destacado de las elecciones de mitad de mandato, aportando decenas de millones de dólares a los candidatos de la derecha al Congreso. Dos de sus antiguos empleados son los candidatos republicanos al Senado en Ohio y Arizona.

Nuevo rol

Richard Walker, profesor emérito de geografía económica en la Universidad de California, Berkeley, e historiador de Silicon Valley, ve un cambio en el lugar del poder.

“En esta nueva Edad Dorada, nos están golpeando los multimillonarios en lugar de las corporaciones que fueron la cara del siglo XX”, dijo. “Y los titanes de la tecnología están liderando el camino”.

Incluso las personas que han estado observando de cerca la escena tecnológica durante décadas están perplejas por los precedentes de la compra de Twitter por parte de Musk.

“La mayoría de los tipos construyeron grandes empresas, se retiraron y crearon fundaciones gigantes para regalar su dinero”, dijo Michael S. Malone, que ha escrito las historias de Apple, Intel y otras empresas. “Nadie había hecho algo así”.

Sin embargo, se considera un fanático de la flexibilización de las reglas de Twitter por parte de Musk: “Hacer que el lugar se abra de par en par lo hará aún más loco y divertido”.

Musk, que disolvió el departamento de relaciones públicas de Tesla, no respondió a un mensaje para hacer comentarios.

La gente rica ha querido durante mucho tiempo poseer los medios de comunicación, una tradición que los titanes de la tecnología han continuado. Bezos compró The Washington Post por 250 millones de dólares. Marc Benioff, de Salesforce, es dueño de la revista Time. Pierre Omidyar, de eBay, desarrolló un imperio mediático propio.

Los acuerdos han sido una característica de Silicon Valley desde que existe Silicon Valley. A menudo fracasan, sobre todo cuando la adquisición se hizo para una tecnología que o bien quedó rápidamente obsoleta o nunca llegó a funcionar. Al menos una empresa venerable, Hewlett-Packard, siguió esa estrategia y prácticamente se ha desvanecido.

Las mayores operaciones tecnológicas desde 1995

La empresa de datos Dealogic ha elaborado para The New York Times una lista de las 10 mayores operaciones tecnológicas desde 1995 por su valor. Según esta medida, la compra de Twitter por parte de Musk es la número 10. La adquisición de Activision Blizzard por parte de Microsoft, de más de 70.000 millones de dólares, que está pendiente, ha recibido una fracción de la atención a pesar de ser la número 2.

Activision Blizzard es simplemente una empresa de videojuegos. Musk ha mantenido desde el principio que la compra de Twitter no es un trofeo, ni un juego, ni un plan para aumentar su patrimonio. En cambio, lo ha planteado en los términos más grandiosos posibles.

“Tener una plataforma pública en la que se confíe al máximo y que sea ampliamente inclusiva es extremadamente importante para el futuro de la civilización”, dijo el empresario en abril tras cerrar el trato. “No me importa en absoluto la economía”.

Le importó un poco más cuando el posterior desplome del mercado bursátil hizo que pagara de más por una cantidad significativa. Los analistas estimaron que Twitter no valía 44.000 millones de dólares, sino 30.000 millones, o incluso menos. Durante unos meses, Musk intentó salirse del acuerdo.

Esto tuvo el efecto paradójico de bajar la transacción a la tierra para los espectadores. ¿Quién de nosotros no ha dejado de hacer la debida diligencia en una nueva empresa –un trabajo, una casa, incluso una relación– y luego se ha dado cuenta de que iba a costar mucho más de lo que habíamos pensado? La compra de Twitter por parte de Musk, y luego su negativa a comprar Twitter, y luego verse obligado a comprar Twitter después de todo –y todo lo que se desarrolla en Twitter– fue extrañamente relatable.

Inevitable, también. El ápice, o quizás el nadir, llegó este mes cuando Musk presentó un perfume llamado Burnt Hair, descrito en su página web como la esencia del deseo repugnante.

“Por favor, compren mi perfume para que yo pueda comprar Twitter”, tuiteó Musk el 12 de octubre, obteniendo casi 600.000 likes. Al parecer, esto funcionó; el perfume está ahora marcado como “agotado” en su sitio. ¿Realmente 30.000 personas pagaron 100 dólares cada una por un frasco? ¿Se producirá y venderá realmente este perfume? (Se supone que no saldrá a la venta hasta el año que viene). Es difícil saber dónde acaba la broma, que quizá sea el objetivo.

Please buy my perfume, so I can buy Twitter — Elon Musk (@elonmusk) October 12, 2022

Walker, autor de Pictures of a Gone City: Tech and the Dark Side of Prosperity in the San Francisco Bay Area, teme por el futuro.

“No hay contrapeso para los nuevos magnates de los negocios”, aseveró. “Los sindicatos, las organizaciones fraternales y los medios de comunicación locales se han debilitado mucho. El público en general está aislado de estas influencias positivas e inundado de desinformación.”

Si la compra de Twitter por parte de Musk significa el comienzo de algo, también, de otra manera, representa un final. Las demás plataformas de medios sociales están en manos de sus fundadores a través de las estructuras accionariales de sus empresas. Nadie podría comprar Facebook a Mark Zuckerberg sin su acuerdo, o Snap a su cofundador principal, Evan Spiegel.

“Lo que era único en Twitter era que nadie lo controlaba realmente”, observó Richard Greenfield, analista de medios de comunicación de LightShed Partners. “Y ahora una sola persona la poseerá en su totalidad”.

Sin embargo, se muestra relativamente esperanzado en que Musk mejorará el sitio, de alguna manera. Eso, a su vez, tendrá sus propias consecuencias.

“Si se convierte en un jonrón masivo”, dijo Greenfield, “verás a otros multimillonarios tratar de hacer lo mismo”.

Por David Straitfeld

