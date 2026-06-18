La Corte Suprema rechazó la demanda de Florida a California por las licencias CDL para inmigrantes: qué significa

Un choque mortal en una autopista de Florida derivó en una disputa legal por las licencias comerciales otorgadas a camioneros sin estatus migratorio regular. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el 26 de mayo el intento del Estado del Sol de demandar directamente a California y Washington, una decisión que dejó sin avance el reclamo.

¿Qué resolvió la Corte Suprema sobre la demanda de Florida?

Florida acusaba a California y Washington de desafiar la ley federal al otorgar licencias comerciales de conducir a inmigrantes sin autorización y, según su reclamo, a conductores que no cumplían con estándares de dominio del inglés.

Florida acusaba a ambos estados de permitir licencias comerciales a conductores que no cumplirían con requisitos federales Magnific

La demanda se vinculó con un accidente ocurrido el 12 de agosto de 2025 en la Florida Turnpike. Harjinder Singh, de India, conducía un tractor con remolque cuando intentó realizar un giro en U en una zona señalizada como de uso exclusivo oficial.

La maniobra dejó el tráiler atravesado sobre ambos carriles, por lo que una minivan que circulaba detrás no pudo evitar el impacto. Los tres ocupantes del vehículo murieron y Singh fue arrestado.

El nivel de inglés, vinculado a las causas del accidente

El juez Clarence Thomas señaló que, después del choque, las autoridades evaluaron a Singh y concluyeron que probablemente no podía leer las señales de tránsito.

La Administración Federal de Seguridad de Autotransportes (Fmcsa, por sus siglas en inglés) evaluó su dominio del inglés tras el accidente. El examen indicó que Singh no respondió correctamente la mayoría de las preguntas verbales y que solo identificó una de cuatro señales viales.

A partir de ese caso, Florida pidió a la Corte Suprema que declarara que California y Washington no tenían autoridad para entregar licencias comerciales de conducir (CDL, por sus siglas en inglés) a personas que no fueran ciudadanas ni residentes permanentes legales.

¿Qué significa el rechazo de la Corte Suprema en 2026?

Steve Vladeck, profesor de Derecho en Georgetown University y autor del newsletter One First, analizó el caso desde el funcionamiento de la jurisdicción original del tribunal.

El especialista explicó que la decisión permite observar el debate sobre la llamada doctrina “Wyandotte”, que reconoce a la Corte margen para rechazar este tipo de planteos.

Vladeck señaló que los jueces Thomas y Samuel Alito, ambos integrantes de la Corte Suprema de EE.UU., sostienen desde hace tiempo una postura opuesta: para ambos, el tribunal no puede desechar controversias entre dos o más estados, porque el Congreso definió esa competencia como exclusiva.

Según su análisis, el reclamo de Florida no encajaba en una disputa clásica entre estados, como los conflictos por límites, reparto de ríos o pactos interestatales. En cambio, buscaba que los jueces evaluaran una teoría de preeminencia federal y molestia pública contra California y Washington.

Harjinder Singh intentó realizar un giro en U con un tráiler en una zona restringida de la autopista Magnific

Vladeck indicó que el Departamento de Transporte federal ya impulsaba acciones de cumplimiento y reglas vinculadas con las licencias comerciales, por lo que, aceptar planteos de esta clase podría abrir la puerta a nuevas demandas por desacuerdos políticos sobre regulaciones internas.

En esa línea, afirmó que una competencia podría sobrecargar la agenda de la Corte, arrastrar al tribunal o generar más conflictos.