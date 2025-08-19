De California a Florida: la pelea entre Newsom y la “Comandante Cosplay” por las licencias de conducir para migrantes

El gobernador de California, Gavin Newsom, respondió de manera directa a las críticas de Kristi Noem, secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), quien lo responsabilizó por el caso de un migrante indio con licencia comercial de California acusado de un siniestro vial fatal en Florida. La discusión escaló en redes sociales y expuso el choque político sobre las políticas de inmigración y licencias de conducir.

¿Por qué pelean Newsom y Noem? El caso de Harjinder Singh

El 12 de agosto, un choque en la autopista de peaje del condado de St. Lucie, en Florida, dejó tres víctimas fatales. Según el reporte del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (Flhmv, por sus siglas en inglés), el conductor del camión, Harjinder Singh, intentó hacer un giro en “U” en una zona no habilitada. La maniobra provocó la colisión con una minivan.

Un inmigrante indio causó un siniestro vial en Florida que provocó tres muertes

Según el comunicado, los investigadores presentaron cargos por homicidio vehicular y declararon, con apoyo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que Singh, un inmigrante indio, ingresó de manera ilegal a Estados Unidos en 2018.

De acuerdo al ente de tránsito de Florida, Singh posteriormente recibió una licencia de conducir comercial en California. Los patrulleros estatales, con apoyo del ICE y bajo el programa 287(g), ordenaron también su detención migratoria. Sin embargo, el caso generó un alto impacto a nivel nacional.

El director ejecutivo del Flshmv, Dave Kerner, comunicó que el inmigrante indio está bajo custodia por cargos estatales de:

Homicidio vehicular

Violaciones migratorias

Además, el funcionario aclaró: “Al concluir sus cargos estatales, Singh será deportado. Las acciones tomadas por el acusado mientras operaba un camión semirremolque comercial son tanto impactantes como criminales“.

La acusación de Noem contra Newsom

Tras conocer la noticia, Noem culpó abiertamente al mandatario de California de la tragedia vial en su cuenta de X (antes Twitter): “Tres personas inocentes murieron en Florida porque el Departamento De Vehículos Motorizados De California (DMV, por sus siglas en inglés) de Gavin Newsom emitió una licencia de conducir comercial a un extranjero ilegal“.

Kristi Noem responsabilizó a California por emitir una licencia a un inmigrante indio que ingresó sin autorización en 2018 Alex Brandon - Pool AP

“Esta desgarradora tragedia nunca debería haber ocurrido. Mi equipo en el DHS trabajará con el Departamento de Tránsito (DOT, por sus siglas en inglés) para erradicar y evitar que los inmigrantes ilegales obtengan estas licencias de jurisdicciones santuario que ponen en peligro a los conductores y pasajeros estadounidenses”, concluyó Noem.

La réplica de Newsom contra Noem: “Mientes o no tienes idea”

En la cuenta de la Gobernación de California en X (antes Twitter), Newsom replicó contra Noem con dureza: “Oye, Comandante Cosplay: el gobierno federal (TÚ) ya confirmó que este tipo cumple con los requisitos federales y estatales de inmigración. Le emitiste un permiso de trabajo. Ups. Como siempre, o bien mientes o bien no tienes ni idea”.

Newsom acompañó sus palabras con una infografía con distintos datos. Entre ellos, una línea de tiempo que recordó que:

Singh ingresó a Estados Unidos en 2018 bajo la primera presidencia de Donald Trump

Newsom recién asumió el cargo de gobernador de California en 2019.

Además, mostró un recuadro con la legislación vigente: “De acuerdo con la ley federal, en California la ley establece que debes tener presencia legal (es decir, estatus migratorio legal) en EE.UU. para obtener una Licencia de Conducir Comercial o un Permiso de Aprendiz Comercial”.

El gobernador de California difundió una línea de tiempo que muestra que Singh llegó bajo la presidencia de Donald Trump X (@GovPressOffice)

La estrategia agresiva de Newsom

En su mensaje, Newsom llamó “Comandante Cosplay“ a la secretaria del DHS. Este apodo no es casualidad, se hizo viral desde el 14 de agosto, cuando el propio departamento comandado por Noem compartió un video promocional en conmemoración a sus 200 días en el cargo.

El DHS subió un video por los 200 días de Noem en su cargo, pero los resultados no fueron los esperados

La canción de Red Hot Chili Peppers, “Can’t Stop”, suena durante los 30 segundos del clip, mientras un contador en pantalla va del 1 al 200 para representar los primeros seis meses y medio de Noem en el puesto. Pero lo que llamó la atención fue la gran cantidad de uniformes que utilizó Noem para publicitar su imagen, entre los que se destacan aquellos de la Patrulla Fronteriza y el ICE.