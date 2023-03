“Traería un barco de Las Bahamas”: el deseo de Ron DeSantis de llevar a Djokovic al Abierto de Miami

escuchar

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, aseguró que está dispuesto a hacer lo que sea necesario con tal de que Novak Djokovic, quien no está vacunado contra el Covid-19, obtenga un permiso para entrar a Estados Unidos. El tenista se retiró del Indian Wells Open de California, dado que no se le permitió ingresar a territorio estadounidense por el control sanitario. Sin embargo, el político espera que el presidente Joe Biden modifique la medida o haga una excepción con el 22 veces campeón de Grand Slam para que participe del Abierto de Miami, a finales de marzo.

DeSantis ha hecho varios esfuerzos para que el tenista eluda las políticas “equivocadas” contra el Covid-19. Incluso le envió una carta a Biden, en la que solicita su apoyo para que el deportista pueda asistir al sur de Florida, al torneo. “Lo único que impide que Novak Djokovic participe del Abierto de Miami es el requisito de vacunación erróneo contra el Covid-19, sin base científica, que el presidente Biden mantiene para los viajeros extranjeros. Señor presidente, levante sus restricciones y déjelo competir”, posteó en Twitter.

La petición de Ron DeSantis a Biden sobre el ingreso de Novak Djokovic

Además, comentó que si la decisión estuviese en sus manos, no dudaría en sumarlo. Incluso bromeó con que llevaría al deportista a EE.UU. por el océano: “Traería un barco desde las Bahamas para él. Lo haría, cien por ciento”, afirmó en una conferencia de prensa en Tampa el miércoles pasado, según CNN .

Por su parte, Djokovic, quien se negó a la inmunización porque no se considera una persona de alto riesgo, también solicitó un permiso especial para entrar a EE.UU. y participar en ambos torneos: “El año pasado me perdí Indian Wells, Miami y todo el Abierto de EE.UU., así que no sería la primera vez que ocurre. Espero que no, [...] pero lo único que puedo hacer es esperar, porque mi posición (sobre la vacuna) es la misma. No hay mucho más que pueda hacer, salvo desear un resultado positivo”, declaró para los medios.

Sin embargo, el pedido especial para el deportista no es sencillo. “En cuanto a la pregunta sobre el requisito de vacunación, la remito a los CDC, que son los que se ocupan de eso... (La medida) sigue en vigor, y esperamos que todo el mundo acate la norma de nuestro país, ya sea como participante o como espectador”, destacó Karine Jean-Pierre, secretaria de prensa de la Casa Blanca, según citó CNN.

El gobernador floridense lamentó la decisión, dado que considera que el serbio es un ícono de su deporte y que miles de fans esperaban verlo en Miami. “Creo que su gente lo está mirando... Sería un gran momento, pero...”, aseveró en la misma conferencia.

Políticos de EE.UU. piden la entrada de Djokovic

DeSantis no es el único que tiene interés en que el tenista entre a EE.UU. para competir. Los senadores republicanos por Florida Rick Scott y Marco Rubio también enviaron mensajes a Biden para pedirle que intervenga. “Debería otorgar inmediatamente a Djokovic una exención de la orden de vacunación para viajeros internacionales”, propuso Rubio a través de Twitter.

Senadores piden a Joe Biden que ayude a Novak Djokovic a entrar a EE.UU.

LA NACION