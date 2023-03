Aliados de Trump dicen que DeSantis viola las leyes de financiamiento de campañas

escuchar

La meta está fijada en noviembre de 2024, pero para ello, hay un largo camino por recorrer y muchas veces toma años. Ser candidato a presidente de Estados Unidos no es tarea fácil, ya que para lograrlo se deben superar las elecciones primarias de los partidos. En lo que se refiere a los republicanos, Donald Trump y Ron DeSantis se disputan la tan ansiada oportunidad de estar más cerca de convertirse en mandatarios. Recientemente, los aliados del primero manifestaron que el gobernador de Florida habría “iniciado la campaña en las sombras”.

Concretamente, el equipo de Trump anunció este miércoles que presentaría una queja ética contra de DeSantis por iniciar antes de lo permitido la campaña presidencial.

De Santis ya viajó por algunos de los estados donde se celebrarán las primarias del Partido Republicano, así como también se conoció la existencia de reuniones con posibles donantes para la campaña. Todo esto, en opinión del equipo del expresidente, “viola las leyes estatales y federales de financiamiento de campañas”.

El borrador de la denuncia fue presentado a la Comisión de Ética de Florida y lo compartió a los medios el comité de acción política que respalda el interés de Trump de convertirse en presidente de Estados Unidos nuevamente.

No obstante, el equipo de DeSantis no guardó silencio y su directora de comunicaciones, Taryn Fenske, publicó un texto donde se refirió a la denuncia presentada. “Esto se debe agregar a la lista de ataques frívolos y políticamente motivados”, expresó, y luego agregó que consideraba inapropiado utilizar las denuncias éticas con fines partidistas.

Este tipo de reclamos no es inusual en el contexto de campañas presidenciales. En el pasado, muchos precandidatos también enfrentaron críticas por, supuestamente, incurrir en faltas éticas de este estilo al mezclar dos posiciones, ser gobernador y apuntar al mismo tiempo a la Casa Blanca. Por ejemplo, cuando Bill Clinton fue gobernador de Arkansas, competía a la par por la presidencia. Lo mismo hizo cuando fue gobernador de Texas con miras a la campaña de 2000.

Además de las visitas a otros estados y las reuniones con posibles donantes, DeSantis enfrenta un 2023 con mucha fuerza. El gobernador publicó en Miami un libro con algunos segmentos autobiográficos.

The Courage to Be Free: Florida’s Blueprint for America’s Revival (La valentía de ser libre: el plan de Florida para el renacimiento de Estados Unidos) es un recuento de varios momentos en la vida de quien, hasta el momento, se proyecta como un posible y fuerte candidato republicano para ocupar la Casa Blanca en las elecciones de 2024.

Además de abordar aspectos de su infancia, vida académica, profesional, así como su matrimonio, este libro es un termómetro del aumento de la popularidad del gobernador. De hecho, fue el propio Trump quien lo apoyó cuando se convirtió en gobernador de Florida por primera vez.

Ahora, el escenario pareció cambiar radicalmente y dos influyentes personas que en algún momento se respaldaron de manera mutua, parece que podrían enfrentarse para ser el elegido del Partido Republicano con miras a las elecciones presidenciales.

