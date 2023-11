escuchar

Para algunos, las mentiras no duran para siempre. Ese fue el caso de un estudiante de la Universidad de Miami que enfrenta una acusación federal luego de idear una manera de pedir productos en línea para luego rechazarlos y reclamar el reembolso. Entre los reintegros de dinero que habría recibido, están el de una patineta eléctrica de 600 dólares y un reloj marca Rolex de más de US$41.000. Se estima que estafó a empresas por más de tres millones de dólares.

Se trata de Matthew Frederic Bergwall, un joven que vive en Coral Gables y que también está acusado de ofrecer esta modalidad a otras personas bajo el esquema “have your fraud cake and eat it too”, que en español podría traducirse como la posibilidad de tener o hacer dos que son inalcanzables al mismo tiempo, o lo mismo que ofrecer algo imposible.

Según consignó Miami Herald, Bergwall, de 21 años, está acusado desde el 25 de octubre de fraude postal, conspiración para cometer fraude postal y conspiración para cometer fraude informático para realizar una estafa de 3,5 millones de dólares. En el caso participó la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de Tampa en coordinación con un fiscal federal.

De acuerdo con la acusación, entre diciembre de 2021 y abril de 2022, el joven obtuvo acceso no autorizado a cuentas de empleados de una empresa multinacional de gestión de la cadena de suministro, recepción y envío. Asimismo, no habría actuado solo, aunque no se reveló la identidad de sus cómplices.

El grupo ofrecía a la venta este servicio, que se comercializaba como FTID (Fraudulent Tracking ID). El esquema de fraude FTID de Bergwall presentó alrededor de 10.000 devoluciones fraudulentas. De ser declarado culpable, enfrentaría una pena de hasta 45 años de prisión, según consignó The Miami Hurricane.

De acuerdo con ese mismo medio, el acusado era estudiante de tercer año en la Universidad de Miami y cursaba una licenciatura en informática y finanzas empresariales en la Miami Herbert Business School.

Por su parte, la oficina del Decanato de Estudiantes de la casa de estudios informó que “estaba al tanto de las acusaciones” y que, actualmente, “la persona no era un estudiante matriculado en la Universidad de Miami”.

Matthew Bergwall contaba con un perfil de LinkedIn donde se describía a sí mismo como un “emprendedor en serie” LinkedIn

Por si fuera poco, el joven contaba con un perfil de LinkedIn donde se llamaba a sí mismo un “emprendedor en serie” y un “catalizador de riesgo”.

“He gestionado productos y equipos a varios niveles. En 2019, desempeñé un papel fundamental como propietario de producto e ingeniero fundador del proyecto Gateway de Mirador LLC, que fue honrado con el premio Breakthrough de FinTech. Hoy, como director ejecutivo de EJB Investments, abro puertas a inversores que comparten mi pasión por la innovación y la tecnología. Al liderar el despliegue estratégico de capital en industrias de vanguardia, estoy comprometido a fomentar el crecimiento y el éxito en las empresas de nuestra cartera mediante la adopción de un modelo de estudio de riesgo único y sinérgico”, se lee en su cuenta de la red social orientada al empleo.