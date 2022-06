La estafadora de cubanos en Miami: acusan a una mujer de cobrar para llevar familiares y no cumplir

Para muchas personas, llevar a sus familias de Cuba a Estados Unidos es un sueño, ya que durante años no han podido concretar esos abrazos y momentos por los que ansían estar juntos. Con eso lucraba una mujer, conocida como María Van Caneghem. La policía de Medley lanzó una advertencia porque estafaba a varios cubanos, valiéndose de la desesperación con la que querían llevar a sus familiares.

La policía dio una rueda de prensa y dijo que la mujer estaba en el estacionamiento del hotel South River Suites y que los elementos acudieron tras un reporte de una discusión.

Cuando las autoridades llegaron, de acuerdo con Univision, primero les dijo que se llamaba María Romero, pero luego encontraron que su nombre real era María Van-Caneghem y tenía un modus operandi definido que quedó al descubierto.

“Ella pedía cierta cantidad de dinero a las personas, miles de dólares. Les decía que llevaría a sus familiares de Cuba legalmente. Ese servicio lo recibieron las personas”, declaró Luis Rivera, vocero de la policía de Medley.

Tenía dos años con este modus operandi y hacía fraudes a través de otras agencias en Hialeah y otras jurisdicciones del condado Miami-Dade. Además de estos cargos, también dio información falsa a un oficial de la ley y ahora las autoridades temen que sean muchas más las víctimas que cayeron en la trampa.

Los delitos que se le atribuyeron a la presunta estafadora de cubanos

Por este caso, los oficiales sugirieron no dar dinero a cualquier persona, sobre todo por aplicaciones como Zelle o CashApp, porque es una señal de alerta.

El oficial Rivera añadió: “Cualquier persona que quiere traer o hacer un trámite para un familiar que está en Cuba, debe hacerlo en un lugar legítimo, que tenga muchas agencias”. También sugirió que los interesados siempre realicen búsquedas en internet o en la oficina de inmigración. “Que sea un punto que les pueda dar la información correcta, donde usted puede hacer sus trámites correctos, con recibos y con documentación”, agregó y exhortó a las víctimas a comunicarse con la policía.

María Van-Caneghem habría estafado hasta el momento a cuatro víctimas y enfrenta cargos de fraude organizado en 20.00 dólares o menos.

Según reportes de la prensa local, la mujer tenía un amplio historial delictivo con las estafas. Dirigía una agencia de viajes en Florida y estafó a otras personas vendiéndoles boletos aéreos inexistentes desde Cuba a Nicaragua, además de prestarse para garantizar los trámites migratorios.

Acusan a la mujer de pedir varios miles de dólares por reunificaciones Mark Lennihan - AP

Van Caneghem salió del centro policial donde estaba detenida tras pagar una fianza, cuyo monto no fue revelado. No es la primera vez que pagaría una pena por estafas. Fue propietaria de la compañía de viajes “Ñooo, me fui” y la arrestaron en 2019 por hacer transacciones fraudulentas con tarjetas de crédito de quienes acudían por sus servicios.

Desafortunadamente, estas historias de estafa hacia los cubanos son frecuentes, ya sea de agencias de viajes o trámites migratorios. En 2021, una supuesta agencia tuvo varias acusaciones de estafa en vuelos de Cuba hasta Cancún, mientras que, a principios de este mes, una mujer le contó a Telemundo cómo perdió más de 6000 dólares tras hacer un trato con una empresa y pidió tener mucho cuidado con las transferencias electrónicas.