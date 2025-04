La idea de subir los impuestos a millonarios ronda el "gran y hermoso proyecto" fiscal de Trump

WASHINGTON (AP) — ¿Por qué no cobrar más impuestos a los millonarios?

Mientras el Congreso de Estados Unidos comienza a redactar un paquete masivo para el "gran y hermoso proyecto de ley" del presidente Donald Trump, con billones de dólares en exenciones fiscales y recortes en programas federales, es una pregunta que parece no desaparecer.

El propio Trump ha reflexionado que le "encantaría" gravar un poco más a los estadounidenses más ricos, pero el presidente republicano también se ha retractado varias veces de esa idea. Esta semana, el presidente comentó que un aumento de impuestos sería "perturbador" cuando se le preguntó al respecto en la Casa Blanca.

Pero aún así, el tema sigue en el aire.

Y esto está preparando un posible enfrentamiento entre la vieja guardia del Partido Republicano, que ve casi cualquier aumento de impuestos como contrario al objetivo del partido de reducir el gobierno, y sus nacionalistas populistas en ascenso, que ven un impuesto a los millonarios como una defensa de los votantes de clase trabajadora que ayudaron a ganar la Casa Blanca.

"Adelante, bebé", dijo el exestratega de Trump, Stephen Bannon, en su podcast.

Piénsalo como Bannon de un lado, versus Newt Gingrich, el cruzado anti-impuestos Grover Norquist y otros del otro lado, un debate que una vez pareció inimaginable para los republicanos que han pasado generaciones trabajando para bajar los impuestos y reducir el alcance del gobierno federal.

"No creo que estemos aumentando los impuestos a nadie", dijo esta semana el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano de Louisiana, en el canal Fox News.

Johnson dijo que ha habido muchas propuestas, pero los republicanos están trabajando en contra de la idea de gravar a los millonarios. "No estoy a favor de aumentar las tasas impositivas porque nuestro partido es el grupo que tradicionalmente se opone a eso", expresó.

Esta primavera y verano, el Congreso liderado por los republicanos está decidido a avanzar en el paquete, que es central para la agenda de política doméstica del partido. Gira en torno a extender muchos de los recortes de impuestos del Partido Republicano que el Congreso aprobó en 2017, durante el primer mandato de Trump, pero que expiran a finales de este año.

Tal como está, la tasa impositiva individual más alta es ahora del 37%, sobre ingresos anuales superiores a 611.000 dólares para contribuyentes solteros y 767.000 para los casados. Si el Congreso no actúa, esa tasa está volverá a como estaba en 2017, en el 39,6%, para los contribuyentes con mayores ingresos.

Parece imposible que los republicanos en el Congreso se adentren deliberadamente en el debate. Están esforzándose por mantener todos los tramos impositivos existentes, mientras añaden nuevos recortes de impuestos que el presidente promovió durante la campaña electoral de 2024, incluyendo no gravar las propinas, los ingresos de Seguridad Social, el pago de horas extras y otros. Es un paquete potencialmente superior a los 5 billones de dólares.

Pero el ala de Bannon está trabajando para forzar el tema, diciendo que es hora de aumentar esa tasa máxima en los hogares más ricos, al menos 1 millón o más.

Sonando a veces más como demócratas progresistas, el flanco de Bannon ve un aumento de impuestos como una forma no solo de asegurar que los estadounidenses ricos paguen su parte justa, sino de generar ingresos federales. Con la deuda federal de 36 billones de dólares, dicen esto que puede ayudar a contrarrestar los déficits anuales que no pueden ser compensados solo con recortes presupuestarios.

"El sistema actual que tenemos no es sostenible", dijo Bannon en la Cumbre de Economía Mundial de Semafor el miércoles en Washington. "Tienes que buscar una alternativa. Creo que la alternativa son los recortes presupuestarios. Y tienen que ser aumentos de impuestos a los ricos".

Eso está provocando una fuerte reacción de los tradicionalistas de recortes de impuestos, que han entrado en acción, advirtiendo de nada menos que una ruptura política de la ortodoxia republicana, y del partido mismo, si los republicanos consideran la idea.

"Locura", dijo Gingrich, el expresidente republicano de la Cámara de Representantes, a Larry Kudlow de Fox News.

Gingrich advierte de una implosión política al estilo de George Bush similar a su promesa de "Lean mis labios: No más impuestos nuevos", que contribuyó a su fallida candidatura a la reelección presidencial de 1992.

"Sería un desastre", dijo Gingrich.

Trump parece estar sopesando los argumentos, enviando mensajes contradictorios sobre lo que prefiere.

"Newt posiblemente tenga razón en esto", dijo el presidente en una nota que Gingrich dijo haber recibido del presidente y que repostó el martes en las redes sociales.

"Aunque me encanta la idea de un pequeño aumento", dijo Trump en la nota, "los demócratas probablemente lo usarían en nuestra contra, y seríamos, como Bush, incapaces de hacer algo al respecto".

Trump continuó aconsejando que, si pueden prescindir de ello, probablemente estén mejor. "No necesitamos ser la pandilla de 'LEAN MIS LABIOS' que perdió una elección", publicó.

Cuando se le preguntó sobre un aumento de impuestos a los millonarios el miércoles en la Oficina Oval, Trump fue más definitivo.

"Creo que sería muy perturbador", dijo, sugiriendo que los estadounidenses ricos simplemente dejarían el país, en lugar de pagar el impuesto más alto, y terminarían costando en ingresos perdidos.

Sin embargo, en una entrevista con la revista Time publicada el viernes, Trump dijo sobre un impuesto a los millonarios: "En realidad me encanta el concepto, pero no quiero que se use en mi contra políticamente".

Mientras los republicanos en el Congreso trabajan tras bambalinas en el proyecto de ley de impuestos —y al menos 1,5 billones de dólares en recortes de gastos del gobierno para ayudar a cubrir los ingresos perdidos— parece muy poco probable que suficientes de ellos estén de acuerdo con un aumento de impuestos.

La mayoría de los republicanos del Congreso han firmado un compromiso de no impuestos del grupo Americans for Tax Reform, de Norquist, incluso cuando otros señalan cierto interés.

Con los demócratas preparados para oponerse al paquete en su totalidad debido a sus esperados recortes profundos a los programas federales, los republicanos necesitarán mantener a todos sus legisladores alineados si esperan que el proyecto de ley se aprobado en la Cámara de Representantes y el Senado con sus mayorías estrechas.

Sin embargo, mientras los republicanos buscan formas de pagar su proyecto fiscal, enfrentan una posible resistencia dentro de sus propias filas a las reducciones en Medicaid, cupones de alimentos y otros programas federales.

Incluso una medida contable preferida por los republicanos del Senado, que contaría los recortes de impuestos de 2017 como política actual en lugar de una nueva que requiera una compensación, aún se queda corta para cubrir el costo total del nuevo paquete, que podría aumentar más allá de los 5 billones de dólares en diez años.

Establecer la nueva tasa máxima en alrededor del 40% para aquellos que ganan 1 millón o más generaría unos 300.000 millones en ingresos durante la década, han dicho los analistas.

