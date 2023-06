La impresionante foto que revela por qué no hay que dejar los anteojos al sol

escuchar

Tanto en verano como en invierno, los anteojos de sol son un accesorio necesario. Más allá de que algunos se rigen por las últimas tendencias en lo que a moda se refiere realmente son un instrumento que brinda protección para los ojos, tanto de la radiación solar, así como del viento y el polvo. Sin embargo, recientemente se hizo viral la imagen de unos lentes que causaron un incendio en el interior de un auto, debido al efecto “lupa”.

De esa manera, a un lado quedaron la moda y el estilo y se hizo foco en el potencial peligro que este accesorio puede significar, si se suman todos los elementos necesarios. La foto de un vehículo devastado por el fuego en su interior la publicó el Servicio de Incendios y Rescate de Nottinghamshire, Inglaterra, que informó acerca de lo sucedido.

El verano en el hemisferio norte del planeta registra temperaturas más elevadas de lo usual y Europa no es la excepción. El Servicio de Incendios y Rescate de ese condado inglés dio a conocer la semana pasada que una persona dejó los lentes de sol dentro del vehículo sobre el tablero y que el calor no solo hizo que se derritiera el plástico del que estaban hechos, sino que se prendieron fuego.

"Asegúrese de mantener los objetos reflectantes fuera de la luz solar directa”, la advertencia del Servicio de Incendios y Rescate del condado de Nottinghamshire, Inglaterra Twitter/@nottsfire

En concreto, los rayos de sol penetraron el parabrisas del vehículo y a su vez los cristales de los lentes, lo que producto un efecto “lupa” y que encendió la llama. En las imágenes se pudo observar que el tablero del auto estaba completamente derretido, así como parte del volante. El vidrio del parabrisas también tenía severos daños.

“Más temprano asistimos a un incendio provocado por unos anteojos de sol que quedaron en el tablero de un auto. Asegúrese de mantener los objetos reflectantes fuera de la luz solar directa”, escribió el Servicio de Incendios y Rescate en la publicación en su cuenta de Twitter.

Pese a que protegen contra la radiación solar, los anteojos de sol pueden convertirse en un peligro si se los somete a altas temperaturas pxfuel

Cuando falta menos de un mes para que inicie formalmente el verano boreal, las autoridades tanto en Reino Unido como en otros países de Europa ya expresaron su preocupación por el registro de altas temperaturas y advirtieron a la población acerca del peligro que produce el calor.

Al igual que ocurrió en el verano de 2022, se esperan temperaturas récord potencialmente devastadoras cercanas a los 40°C. Hay mucha preocupación con respecto al aumento de las olas de calor, que podrían ser mortales.

Los anteojos de sol son un accesorio imprescindible para proteger la mirada de la radiación solar pxfuel

No obstante, el calor producto de la radiación solar no es la única preocupación de las autoridades. Según un estudio citado por BBC, solo en Inglaterra, 4,6 millones de hogares se sobrecalientan cada año. Pero hasta el verano del año pasado, no había ninguna norma que regulara el sobrecalentamiento en las construcciones nuevas.

El Comité de Cambio Climático (CCC, por sus siglas en inglés) sostiene que en Reino Unido se construyeron más de medio millón de nuevas viviendas propensas al sobrecalentamiento desde que se planteó por primera vez el problema hace casi una década.

En ese sentido, este tipo de construcciones, sobre todo en los lugares más poblados como las ciudades, contribuyen a un aumento en la sensación de la temperatura, lo que se traduce en un verdadero riesgo para los ciudadanos.

