Un hombre de Pensilvania, Estados Unidos, fue arrestado luego de asesinar a su padre, para después mostrar su cabeza decapitada en un video, mientras daba un discurso con teorías de conspiración. Justin Mohn aseguró que su papá era empleado federal, se refirió a él como “traidor” y criticó la Administración Biden.

No obstante, antes de que todo esto ocurriera, Mohn demandó al gobierno de Estados Unidos por sus préstamos estudiantiles. Esta semana, el joven de 33 años fue detenido bajo sospecha de asesinato, abuso de cadáver, así como posesión de un instrumento de crimen por la muerte de su padre, Michael Mohn, de 68 años. En años anteriores había presentado diferentes demandas contra agencias federales por créditos que recibió para poder estudiar.

El asesino Justin Mohn mostró la cabeza de su padre en el video video

Según aparece en el memorando de acción civil en CaseTex, una empresa de inteligencia artificial jurídica donde se puede consultar la sentencia más reciente, Mohn se graduó en 2014 en la Universidad de Pensilvania y, en 2022, demandó al gobierno de Estados Unidos por cuarta vez por “permitirle pedir dinero prestado para ir a la universidad sin advertirle que, diez años después, tal vez no encontraría un empleo satisfactorio como hombre blanco educado por encima del promedio”. En el reclamo exigía el pago de diez millones de dólares.

“Mohn aclara ahora que la ‘esencia’ de su cuarta demanda es la negligencia, por lo que rechaza sus demandas anteriores por fraude o tergiversación en virtud de la ley federal de reclamos por agravios. Nuestro tribunal de apelación también rechazó la demanda de negligencia basada en una supuesta obligación fiduciaria de Estados Unidos para él como prestatario”, se lee en el documento.

Justin Mohn, de 33 años, se identificó como el asesino de su padre, Mike Mohn de 60 años, a quien consideró como un traidor por trabajar en el gobierno estadounidense Captura de pantalla 6ABC

En uno de sus recursos legales, el hombre había afirmado que “el gobierno lo alentó a pedir préstamos estudiantes entre 2010 y 2014 para pagar la universidad”, según consignó New York Post. Luego de obtener su título en gestión de agronegocios, “no pudo asegurar un trabajo acorde con su educación o suficiente para hacer los pagos de sus préstamos”.

Desde la perspectiva de Mohn, la razón de que no tuviera dinero fue la “percepción de los empleadores de él como un hombre blanco educado por encima del promedio” y sostuvo que, debido a la “acción afirmativa”, no pudo encontrar trabajo. Asimismo, alegó que la obligación de hacer sus pagos del préstamo le causaron angustia mental y emocional, tensión financiera, falta de ahorros y deuda que afectaron su calidad de vida.

¿Qué dijo Justin Mohn en el video?

El hombre subió a su cuenta de YouTube un video titulado Call to Arms for American Patriots (Llamado a las armas para los patriotas estadounidenses) en el que hizo comentarios con tintes xenófobos y contra la Administración Biden. “El gobierno federal de Estados Unidos le declaró la guerra a sus ciudadanos. El país se pudre de adentro hacia afuera, mientras las turbas woke de izquierda toman nuestras ciudades, que alguna vez fueron prósperas, convirtiéndolas en zonas sin ley”, pronunció en una parte.

Además de sus demandas, también llaman la atención otros detalles en la vida del Mohn. Según describe Daily Mail, en 2020, el hombre publicó un libro titulado The Second Messiah: King of Earth (El segundo Mesías: rey de la Tierra). La trama se desarrolla en Colorado e involucra un culto satánico, al Partido Demócrata y la Guerra Fría.

También tiene composiciones como músico y autor y su primer álbum fue The Story of Humanity (La historia de la humanidad). En cuanto a sus creaciones literarias, otra, The Punishing (El castigo), muestra a Satanás como gobernador del mundo.

