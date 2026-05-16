Adiós a un clásico: Publix deja de brindar un servicio popular en el supermercado

Durante casi un siglo, entrar a una tienda de Publix significó encontrarse con una enorme báscula verde cerca de la entrada. Ese aparato, conocido entre clientes como “people weigher”, formó parte de la identidad de la cadena desde la década de 1930. Ahora, la empresa confirmó que el servicio desaparecerá de manera gradual debido a que el fabricante dejó de producir esas máquinas hace más de una década.

Publix retira sus históricas básculas verdes de las nuevas tiendas

La decisión comenzó a notarse primero en las sucursales nuevas, según Miami Herald. Diversas tiendas inauguradas recientemente en Florida ya no incluyen la tradicional báscula cerca de los carritos o la zona de acceso principal.

Publix tiene presencia principalmente en Florida Google Maps

Por su parte, WPTV documentó que las nuevas aperturas en Palm Beach County ya comenzaron a funcionar sin básculas. Clientes entrevistados por el medio señalaron que la ausencia resulta evidente porque las máquinas formaban parte de la identidad visual tradicional de la cadena desde hace décadas.

La compañía explicó que aún conserva algunas unidades operativas. Esto fue posible gracias a la reutilización de componentes de aparatos dañados para mantener operativas algunas básculas antiguas. Sin embargo, la empresa reconoció que llegará un momento en el que la última máquina dejará de funcionar.

Publix dejó de instalar las básculas en nuevas tiendas de Estados Unidos debido a un problema operativo: el fabricante original dejó de producir esos equipos en 2015, informó Axios. Aunque algunas sucursales antiguas todavía conservan unidades funcionales, las aperturas recientes ya comenzaron a operar sin ese elemento histórico.

Publix tiene básculas antiguas, pero están por desaparecer Reddit

Por qué las básculas verdes se volvieron un símbolo histórico de Publix

Publix incorporó las básculas desde los primeros años de operación de la compañía. Durante gran parte del siglo XX, muchas familias estadounidenses no tenían básculas domésticas, así que conocer el peso corporal requería acudir a consultorios médicos o utilizar máquinas públicas de pago.

El fundador, George Jenkins, instaló la primera de ellas para pesar personas en sus tiendas en 1930, 62 años antes que Pub Sub. Desde entonces, el servicio siempre fue gratuito para los clientes.

Con el paso de los años, las máquinas dejaron de ser únicamente una herramienta práctica y se transformaron en un elemento cultural para muchos consumidores. Clientes utilizaron las básculas antes de consultas médicas, rutinas de ejercicio o viajes en los que necesitaban controlar su peso, según Axios. Otras personas simplemente mantenían la costumbre familiar de pesarse antes de comenzar las compras.

La compañía es una de las empresas más grandes de Estados Unidos (Instagram/@elrafainforma)

A su vez, las básculas conservaron el mismo diseño durante décadas. Su característico color verde, su estructura metálica y su sistema mecánico prácticamente no cambiaron con el paso del tiempo. Esa perdurabilidad convirtió al aparato en uno de los elementos más reconocibles de Publix frente a otras cadenas de supermercados en Estados Unidos.

El estado de Florida concentra la mayoría de las tiendas Publix en Estados Unidos

Publix mantiene una fuerte concentración en Florida, estado que reúne cerca del 62% de todas las sucursales de la cadena en Estados Unidos, según Scrape Hero. La compañía opera 914 tiendas en Florida, muy por encima de cualquier otro mercado donde tiene presencia.