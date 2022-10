La lapidaria crítica de la periodista de Fox News Megyn Kelly a un detalle del look de Shakira y JLo: “Me opongo”

El medio tiempo del SuperBowl de 2020, protagonizado por Shakira y Jennifer Lopez, fue uno de los más vistos de la historia y encantó a millones de personas, pero la presentadora Megyn Kelly tuvo otra opinión. El breve concierto atrajo a muchos espectadores y, por lo tanto, también a miles de comentaristas. A algunos les fascinó, mientras que otros resaltaron los aspectos por los que consideraron no era acorde a un espectáculo familiar. Este último fue el caso de la periodista de Fox News, quien criticó a las latinas por un detalle “inapropiado”.

Megyn hablaba con su invitada, la comediante Bridget Phetasy, durante un episodio reciente de su podcast The Megyn Kelly Show acerca del amor propio que tienen las mujeres por sus cuerpos. Por un lado, elogió a Paulina Porizkova, de 57 años, quien ha publicado diferentes fotografías sin ropa como una forma de aceptar la vejez, mientras que, por otro, reprochó los atuendos que las cantantes llevaron en el escenario de ese espectáculo.

Shakira y JLo compartieron escenario en el medio tiempo del Super Bowl 2020 Kim Klement-USA TODAY Sports

La frase más contundente y que ahora protagoniza los titulares de varios portales, fue acerca de las zonas genitales de las cantantes: “Me opongo a que JLo y Shakira muestren su vagina en el SuperBowl. Tiene que ser apropiado para la situación”, mencionó para hacer referencia a que los looks fueron bastante reveladores.

Aunque después se suavizó un poco y añadió que no tenía nada en contra de que las personas usaran atuendos más descubiertos: “Realmente no me opongo a que solo las mujeres acepten sus cuerpos o muestren sus cuerpos como en las fotos”.

El disgusto por la ropa de Shakira y Jennifer Lopez en el SuperBowl

Las artistas se dijeron felices de poder estar arriba del escenario más grande. Para ellas, era el momento de dar un mensaje acerca de la comunidad hispana frente a todo el mundo y, a pesar de que sí lo hicieron, muchas personas no lo tomaron de la misma manera.

El espectáculo con niños enjaulados y JLo con una bandera dividida entre la puertorriqueña y la estadounidense fueron elementos que el público pareció dejar de lado cuando la intérprete de “On the floor” bailaba encima de un poste, mientras Shakira hacía twerking y la danza del vientre.

Shakira y Jennifer Lopez, en el Super Bowl Agencias

Horas después del evento más grande de la NFL de hace dos años, la Comisión Federal de Comunicaciones recibió 1300 denuncias de personas inconformes con los outfits de las estrellas, según Daily Mail. Algunos padres de familia consideraron que no era la ropa adecuada para un show familiar.

La actuación de la Diva del Bronx y la barranquillera dio más audiencia que el propio juego entre los San Francisco 49ers y los Kansas City Chiefs. Tan solo en las plataformas de Fox, casa televisiva de Megyn Kelly, tuvo 102 millones de espectadores.

Los denunciantes alegaron que tenían que “proteger los ojos de sus hijos” y calificaron como “vergonzosas” las tomas que filmaron de cerca a Lopez y Shakira. Aunque, en realidad, según la Comisión, estas inconformidades solo representaron una milésima parte del porcentaje total del público de ese día en las diferentes plataformas.

LA NACION