La ley es clara: ya no se podrán usar celulares en escuelas primarias y secundarias a partir del 3 de noviembre en México

Una nueva regulación en México modificará desde noviembre la manera en que niñas, niños y adolescentes utilizan sus dispositivos digitales durante la jornada escolar. La medida alcanza a las escuelas públicas y particulares del Sistema Educativo Nacional y establece reglas diferentes según el nivel educativo, con excepciones vinculadas con situaciones de emergencia, salud, discapacidad, accesibilidad, inclusión y determinadas actividades pedagógicas.

México restringe los celulares desde el 3 de noviembre: qué cambia en las escuelas

El 22 de septiembre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el Acuerdo número 09/09/26 para garantizar los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la interacción y uso responsable y seguro de dispositivos digitales personales y tecnologías de aprendizaje. El documento establece que la medida entrará formalmente en vigor el 3 de noviembre de 2026.

Claudia Sheinbaum Explicó La Medida Sobre El Uso De Celulares En Escuelas De México

La regulación alcanza a los distintos niveles del sistema educativo, aunque no establece exactamente la misma regla para todos:

En educación inicial, preescolar, primaria y secundaria se fija una restricción durante toda la jornada escolar.

En educación media superior se deja mayor margen para que cada institución defina las condiciones de utilización y, en educación superior, se plantea fomentar un uso responsable y seguro.

En concreto, las principales disposiciones para educación básica son:

Primaria y secundaria: se restringe el uso de celulares, dispositivos inteligentes y otros equipos electrónicos personales durante toda la jornada escolar.

se restringe el uso de celulares, dispositivos inteligentes y otros equipos electrónicos personales durante toda la jornada escolar. Uso pedagógico: los dispositivos podrán utilizarse cuando exista una actividad educativa previamente programada y bajo orientación docente.

los dispositivos podrán utilizarse cuando exista una actividad educativa previamente programada y bajo orientación docente. Emergencias: se contempla su utilización cuando exista una emergencia personal.

se contempla su utilización cuando exista una emergencia personal. Salud, discapacidad e inclusión: también habrá excepciones cuando existan necesidades relacionadas con estos aspectos.

también habrá excepciones cuando existan necesidades relacionadas con estos aspectos. Recreo: la restricción también alcanza los períodos de descanso y convivencia dentro de la jornada escolar.

la restricción también alcanza los períodos de descanso y convivencia dentro de la jornada escolar. Aplicación nacional: las autoridades educativas de los estados y de la Ciudad de México deberán adoptar las medidas necesarias para aplicar estas condiciones.

Por qué México restringirá el uso de celulares durante la jornada escolar

El acuerdo sostiene que la expansión de los teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y equipos electrónicos personales modificó las formas de comunicación, acceso a la información e interacción social de niñas, niños y adolescentes.

El 79,7% de los docentes identificó problemas de atención, el 70,8% señaló cansancio y el 78,1% lo vinculó directamente al uso digital Freepik

Reconoce que pueden ser herramientas útiles para el aprendizaje cuando se emplean con fines pedagógicos, pero advierte sobre los efectos que puede generar un uso inadecuado, excesivo o no regulado.

El documento menciona específicamente posibles interferencias en la atención, concentración, interacción y aprovechamiento académico. También plantea que el uso durante recreos, descansos y momentos de convivencia puede disminuir la actividad física y limitar el intercambio directo entre estudiantes.

Qué reveló la consulta a 565.396 figuras educativas sobre celulares en las escuelas

La decisión también tomó como referencia una consulta nacional realizada en educación básica durante los Consejos Técnicos Escolares de agosto de 2026, en la que participaron 565.396 figuras educativas.

El acuerdo consigna los siguientes resultados:

El 79,7% de los participantes identificó dificultades para mantener la atención.

El 70,8% señaló cansancio o somnolencia durante la jornada escolar.

El 78,1% vinculó las dificultades para mantener la atención con el uso de dispositivos digitales.

El 38,7% reportó conflictos originados en redes sociales, el 33,2% detectó difusión de material sin consentimiento y el 29% identificó casos de ciberacoso Shutterstock

La consulta también registró otros fenómenos relacionados con el entorno digital:

El 38,7% de los participantes informó haber identificado conflictos que comenzaron en redes sociales u otros espacios digitales y luego continuaron o se manifestaron en la escuela.

El 33,2% detectó casos de toma o difusión de fotografías, audios o videos sin consentimiento.

El 29% identificó situaciones de ciberacoso o agresiones mediante medios digitales.

En términos generales, el acuerdo señala que el 81,2% de las figuras educativas encuestadas estuvo de acuerdo con establecer medidas de carácter nacional para abordar el fenómeno de los dispositivos en las escuelas.

Además, el 88,8% respaldó limitar el acceso durante la jornada escolar y el 56,3% apoyó un acceso nulo durante ese período.