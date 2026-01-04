El proyecto de ley en California que busca prohibir los celulares en colegios y regular la IA

Un proyecto de ley en California busca reunir firmas para convertirse en norma en el Estado Dorado. El texto de la propuesta generaría una serie de protecciones para los menores en el uso de la inteligencia artificial, pese a que recientemente, el gobernador Gavin Newsom evitó firmar una regla sobre la IA.

La ley “California Kids Safety Act” busca regular el uso de la IA para menores

En línea con leyes y normas en otros estados, la propuesta en el Estado Dorado busca abordar la utilización de la inteligencia artificial y regular sus riesgos para menores.

Proponen una ley en California para proteger y educar a los menores sobre IA Shutterstock - Shutterstock

En ese sentido, la norma originalmente fue impulsada en octubre con el nombre de California Kids Safety Act por el CEO de la organización Common Sens, Jim Steyer. Las claves son:

Prohibición a las empresas de ofrecer chatbots de compañía que fomenten el daño propio, ideas suicidas, violencia , consumo de drogas o trastornos alimenticios.

a las empresas de ofrecer , consumo de drogas o trastornos alimenticios. Mandato de auditoría de las IA sobre seguridad infantil . Los bots se dividirán en cuatro categorías según su nivel de riesgo ; si alcanzan el más alto, no pueden distribuirse a niños bajo ninguna circunstancia.

. Los bots se dividirán en ; si alcanzan el más alto, no pueden distribuirse a niños bajo ninguna circunstancia. Queda terminantemente prohibida la venta o entrega de datos personales de un menor de 18 años sin consentimiento.

sin consentimiento. Por incumplimiento, se pueden imponer sanciones de hasta 25.000 dólares por cada caso .

. Los padres pueden demandar por daños y reclamar hasta US$1 millón en caso de que sus hijos sufran la vulneración de estos derechos.

Además, el proyecto de ley establece que lo recaudado mediante sanciones por incumplimiento se destinarán al Fondo de Seguridad de la IA para Niños de California. Este dinero se usará para implementación de políticas escolares y medidas educativas.

El proyecto de ley está en la etapa de juntar firmas, por lo que todavía tiene un largo camino antes de poder llegar al escritorio de Gavin Newsom Rich Pedroncelli - FR171957 AP

El proyecto de ley que regula la IA en California también propone cambios en las escuelas

Junto con las medidas ya mencionadas para proteger a los menores de edad de usos peligrosos de la inteligencia artificial, la California Kids Safety Act también propone medidas concretas para los colegios:

Escuelas del Estado Dorado deberán presentar planes para prohibir o restringir fuertemente el uso de smartphones durante las jornadas escolares.

durante las jornadas escolares. Organización de módulos de alfabetización sobre la IA, para que niños aprendan sobre conceptos como el aprendizaje automático y el procesamiento de lenguaje natural.

Sobre el primer ítem, se mencionaba julio de 2026 como la fecha límite para incorporar estas medidas. Sin embargo, dado que el proyecto recién se encuentra en la etapa de firmas y que podría pasar por las urnas el próximo año, los plazos se movieron.

El proyecto de ley de California propone prohibir el uso de celulares en las escuelas Shutterstock

Newsom evitó firmar una ley sobre inteligencia artificial en California

A pesar de que el gobernador demócrata promulgó leyes que regulaban distintos aspectos de la IA, evitó expresarse sobre una que había obtenido la aprobación en el ámbito legislativo. Se trata de la AB 1064.

Según Sacramento Bee, la norma buscaba prohobir el lanzamiento de cualquier chatbot de compañía que pudiera dañar a un niño. Aunque promulgó otras reglas similares como la SB 243, no firmó la mencionada ley en el plazo del que disponía.

A pesar de que esa decisión no significó explícitamente un veto, sí dejó al proyecto en una posición complicada para una eventual promulgación.