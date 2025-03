Discurso de Donald Trump en el Congreso: esto dijo de los migrantes, los aranceles y la lucha contra los carteles

El presidente Donald Trump brindó un discurso este martes en la Cámara de Representantes de Washington DC, en el que prometió mantener su campaña de “acción rápida e implacable” para reorientar la economía, la inmigración y la política exterior del país. El evento no estuvo exento de polémicas, con los legisladores demócratas que alzaron carteles con leyendas y le gritaron “mentiroso”, así como la expulsión de un legislador.

Donald Trump superó a Bill Clinton y dio un discurso récord en el Congreso

El discurso de Trump en horario de máxima audiencia fue el último hito en su toma de control de la capital del país, donde la Cámara de Representantes y el Senado, liderados por los republicanos, han hecho poco para contener al presidente mientras él y sus aliados trabajan para reducir el tamaño del gobierno federal y volver a ubicar a Estados Unidos en un pedestal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se dirige al pleno del Congreso en el Capitolio en Washington, el martes 4 de marzo de 2025. (AP Foto/J. Scott Applewhite) J. Scott Applewhite - AP

El discurso de Trump, duró 1 hora y 39 minutos, lo que lo convirtió en la exposición anual más larga que un presidente haya pronunciado jamás ante el Congreso, al superar el récord de Bill Clinton de 1 hora y 28 minutos.

Los puntos más importantes del discurso de Donald Trump

Crisis migratoria, redadas del ICE y su plan de deportación masiva

Donald Trump recordó que declaró una emergencia nacional en la frontera sur, que conllevó el despliegue del ejército estadounidense y a la Patrulla Fronteriza para terminar con “la invasión de nuestro país”. Frente a esto, el presidente felicitó a los agentes que participaron y reveló: “Como resultado, el mes pasado los cruces fronterizos ilegales fueron, con diferencia, los más bajos jamás registrados. Escucharon mis palabras y decidieron no venir”.

En este sentido, cuestionó “las fronteras abiertas” de la administración Biden y afirmó que en los últimos cuatro años, 21 millones de personas llegaron a Estados Unidos y que “muchas de ellas eran asesinos, traficantes de personas, pandilleros y otros delincuentes”. Fue allí cuando le agradeció al zar de la frontera, Tom Homan, y a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem. Y aclamó el trabajo de la Patrulla Fronteriza, ICE, las fuerzas del orden.

Kate Sánchez estuvo presente en la firma de la Ley Laken Riley por parte del presidente Donald Trump X (@KateSanchezCA)

En su discurso, Trump citó los casos de Laken Riley y Jocelyn Nungaray, ambas asesinadas por migrantes indocumentados con historial criminal. En ese contexto, resaltó: “El primer proyecto de ley que promulgué como su 47.º presidente ordena la detención de todos los delincuentes extranjeros peligrosos que amenacen la seguridad pública. Es una ley muy fuerte y poderosa. Se llama Ley Laken Riley. Desde que asumí el cargo, mi administración ha lanzado la ofensiva fronteriza y contra la inmigración más radical de la historia de Estados Unidos, y rápidamente alcanzamos el menor número de cruces ilegales de la frontera jamás registrado”.

A su vez, indicó que nombró Jocelyn Nungaray al Refugio Nacional de Vida Silvestre, “un santuario prístino y pacífico de 34.000 acres para todas las criaturas de Dios en el borde del Golfo de América”. El sitio se encuentra al otro lado de la bahía de Galveston, frente a donde vivía la niña en Houston.

Lucha contra los carteles y las pandillas internacionales

Trump celebró el haber designado oficialmente al Tren de Aragua, junto con la MS-13 y los sanguinarios cárteles de la droga mexicanos, como organizaciones terroristas extranjeras. “Ahora están oficialmente en la misma categoría que ISIS, y eso no es bueno para ellos”, advirtió.

El presidente de Estados Unidos aseguró que la administración Biden “dio la bienvenida a miles de estos terroristas”, pero que ahora “todos serán detenidos y expulsados a la fuerza” y, si son demasiado peligrosos, encarcelados y sometidos a juicio.

El mandatario citó el caso de un agente de la Patrulla Fronteriza, llamado Roberto Ortiz, quien vivió un encuentro con hombres “fuertemente armados”. En este sentido, advirtió: “El territorio inmediatamente al sur de nuestra frontera está ahora dominado en su totalidad por cárteles criminales que asesinan, violan, torturan y ejercen un control total. Tienen control total sobre toda una nación, lo que representa una grave amenaza para nuestra seguridad nacional. Los cárteles están librando una guerra en Estados Unidos, y es hora de que Estados Unidos les libre una guerra, como ya estamos haciendo”.

Los carteles mexicanos del narcotráfico y el "Tren de Aragua" son ahora "organizaciones terroristas extranjeras" para Estados Unidos

Trump defendió al “Golfo de América” y el inglés como idioma oficial

En su exposición ante la Cámara de Representantes y el Senado, Trump aseguró que su administración terminó con “toda censura gubernamental” y devolvió la libertad de expresión en Estados Unidos. En este marco, introdujo la firma de una orden que convierte al inglés en el idioma oficial de los Estados Unidos, el cambio del nombre del Golfo de México por el de Golfo de América. Y prometió cambiar el nombre de la montaña más alta de América del Norte, Denali, que se encuentra en Alaska, y llamarle nuevamente Monte McKinley, “en honor a un gran presidente, William McKinley”.

Trump prometió cambiar el nombre de la montaña más alta de América del Norte, Denali, que se encuentra en Alaska, y llamarle nuevamente Monte McKinley Getty Images

Asimismo, se jactó de haber acabado con “la tiranía de las llamadas políticas de diversidad, equidad e inclusión” en todo el gobierno federal. “Debes ser contratado en función de tus méritos. Y la Corte Suprema, en una decisión valiente y muy poderosa, nos ha permitido hacerlo”, subrayó.

Seguro Social, “despilfarro” y aplausos para Elon Musk

Trump prometió terminar con el “flagrante despilfarro del dinero de los contribuyentes”. Y celebró la creación del nuevo Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE. “Tal vez haya oído hablar de él. Tal vez. Elon Musk, que está entre nosotros esta noche, lo encabeza”, dijo, pese a que la Casa Blanca había salido a aclarar que el magnate era un mero “asesor” de la oficina.

El presidente citó los programas que decidió recortar:

22.000 millones de dólares del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para proporcionar viviendas y automóviles gratuitos a inmigrantes ilegales.

del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) para proporcionar viviendas y automóviles gratuitos a inmigrantes ilegales. 45 millones de dólares para becas de diversidad, equidad e inclusión en Birmania.

para becas de diversidad, equidad e inclusión en Birmania. 40 millones de dólares para mejorar la inclusión social y económica de los inmigrantes sedentarios.

para mejorar la inclusión social y económica de los inmigrantes sedentarios. 8 millones de dólares para promover la comunidad LGBTQI+ en la nación africana de Lesoto.

para promover la comunidad LGBTQI+ en la nación africana de Lesoto. 60 millones de dólares para el empoderamiento de los pueblos indígenas y afrocaribeños en América Central.

para el empoderamiento de los pueblos indígenas y afrocaribeños en América Central. 8 millones de dólares para convertir a ratones en transgénero. “Esto es real”, aclaró.

para convertir a ratones en transgénero. “Esto es real”, aclaró. 32 millones de dólares para una operación de propaganda de izquierda en Moldavia.

para una operación de propaganda de izquierda en Moldavia. 10 millones de dólares para la circuncisión masculina en Mozambique.

para la circuncisión masculina en Mozambique. 20 millones de dólares para el “Barrio Sésamo” árabe en Oriente Medio. “Es un programa”, resaltó.

para el “Barrio Sésamo” árabe en Oriente Medio. “Es un programa”, resaltó. 1900 millones de dólares para un comité de descarbonización de viviendas creado recientemente.

para un comité de descarbonización de viviendas creado recientemente. 3,5 millones de dólares para el monitoreo de peces de lujo.

para el monitoreo de peces de lujo. 1,5 millones de dólares para la confianza de los votantes en Liberia.

para la confianza de los votantes en Liberia. 14 millones de dólares para la cohesión social en Mali.

para la cohesión social en Mali. 59 millones de dólares para habitaciones de hotel para inmigrantes ilegales en la ciudad de Nueva York.

para habitaciones de hotel para inmigrantes ilegales en la ciudad de Nueva York. 250.000 dólares para aumentar la innovación de la acción climática local vegana en Zambia.

para aumentar la innovación de la acción climática local vegana en Zambia. 2 millones de dólares para el cambio social y de comportamiento en Uganda.

para el cambio social y de comportamiento en Uganda. 14 millones de dólares para mejorar las contrataciones públicas en Serbia.

para mejorar las contrataciones públicas en Serbia. 47 millones de dólares para mejorar los resultados de aprendizaje en Asia.

para mejorar los resultados de aprendizaje en Asia. 101 millones de dólares para contratos de DEI en el Departamento de Educación: “la cifra más alta jamás pagada, nunca antes vista”.

Y cuestionó: “Bajo la administración Biden, todas estas estafas (y hay muchas peores) se han cometido, pero no me pareció apropiado hablar de ellas. Son muy malas. Un grupo de personas muy inteligentes, en su mayoría jóvenes, encabezado por Elon, ha descubierto y desmantelado muchas más, y lo agradecemos. Descubrimos cientos de miles de millones de dólares en fraudes”.

La Oficina de Responsabilidad Gubernamental, según explicó el presidente, ha estimado que “el fraude anual en nuestra nación supera los 500 mil millones de dólares”.

En torno al programa de Seguridad Social indicó que “las bases de datos del gobierno enumeran a 4,7 millones de miembros de la Seguridad Social de entre 100 y 109 años de edad. Enumera a 3,6 millones de personas de entre 110 y 119 años” [...] “3,47 millones de personas de entre 120 y 129 años. 3,9 millones de personas de entre 130 y 139 años. 3,5 millones de personas de entre 140 y 149 años. Y se está pagando dinero a muchas de ellas, y estamos buscando en este momento”.

En ese momento, Trump citó a la secretaria de Justicia Pam Bondi y advirtió que está detrás de este tema. “Se paga mucho dinero a la gente, porque se sigue pagando y pagando y nadie lo hace, y eso realmente perjudica a la Seguridad Social, perjudica a nuestro país. 1,3 millones de personas de entre 150 y 159 años, y más de 130.000 personas, según las bases de datos de la Seguridad Social, tienen más de 160 años”, dijo indignado y lanzó con ironía: “Tenemos un país más saludable de lo que pensaba”.

La semana pasada, el comisionado interino de la SSA, Lee Dudek, aclaró que la información mencionada corresponde a registros sin fecha de fallecimiento, pero que esto no implica que dichas personas reciban pagos. “Los datos que se reportan corresponden a personas que figuran en nuestros registros y que tienen un número de Seguro Social y que no tienen una fecha de fallecimiento asociada a su registro. Estas personas no necesariamente reciben beneficios”, explicó a la agencia Associated Press.

Según consignó Newsweek, la confusión pareciera originarse en registros antiguos de la SSA. La agencia utiliza software basado en COBOL, un lenguaje de programación que carece de formatos de fecha modernos. Como resultado, algunas entradas con fechas de nacimiento incompletas o faltantes utilizan puntos de referencia que ya no se utilizan, lo que hace que parezca que personas nacidas en el siglo XIX aún están vivas.

Para cerrar con este tema, Trump prometió: “Vamos a descubrir a dónde va ese dinero, y no va a ser agradable. Al reducir todo el fraude, el despilfarro y el robo que podamos encontrar, derrotaremos la inflación, reduciremos las tasas hipotecarias, los pagos de los automóviles y los precios de los alimentos, protegeremos a nuestros mayores y pondremos más dinero en los bolsillos de las familias estadounidenses”.

El plan para recuperar el Canal de Panamá y Groenlandia

Durante su discurso, Donald Trump también anunció que para mejorar la seguridad nacional, recuperará el Canal de Panamá, y aseguró que ya comenzó a hacerlo. “Hoy mismo, una gran empresa estadounidense anunció que comprará los dos puertos que rodean el Canal de Panamá y muchas otras cosas que tienen que ver con el Canal de Panamá y un par de canales más. El Canal de Panamá fue construido por estadounidenses para estadounidenses, no para otros. Pero otros podrían usarlo”, sostuvo.

El mandatario reveló que se trató del proyecto más caro que se haya construido en la historia del país y que “la administración Carter lo entregó por un dólar”, pero además dijo que ese acuerdo se ha violado muy gravemente. “No se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá, y lo estamos recuperando”, anunció para después resaltar el importante rol del secretario de Estado Marco Rubio en este objetivo.

El secretario de Estado Marco Rubio durante una reunión del presidente Donald Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, el lunes 24 de febrero de 2025. (Ludovic Marin/Pool via AP) Ludovic Marin - POOL AFP

En torno a Groenlandia Trump dijo: “Apoyamos firmemente su derecho a determinar su propio futuro. Y si así lo eligen, les damos la bienvenida a los Estados Unidos de América. Necesitamos a Groenlandia para la seguridad nacional e incluso para la seguridad internacional. Y estamos trabajando con todos los involucrados para tratar de conseguirla”.

La inflación, el precio de los huevos y la crisis energética

Trump colocó entre sus principales objetivos la recuperación de la economía. “Heredamos de la última administración una catástrofe económica y una pesadilla inflacionaria. Sus políticas hicieron subir los precios de la energía, aumentaron los costos de los alimentos y pusieron las necesidades básicas fuera del alcance de millones y millones de estadounidenses”, criticó sobre la herencia que le dejó Joe Biden.

Respecto de este tema, Trump hizo caso omiso a la gripe aviar en Estados Unidos y culpó a su predecesor por el aumento del precio de los huevos. “Los precios de los huevos, fuera de control. Y estamos trabajando duro para que vuelvan a bajar”, indicó.

Para terminar con este contexto inflacionario, Trump indicó que su plan es reducir rápidamente el costo de la energía y que lo hará con su política de “perforar, perforar, perforar”.

Donald Trump aseguró que bajará la inflación con su política "perforar, perforar, perforar" que impactará en los costos de la energía EFE

“La administración anterior redujo el número de nuevas concesiones de petróleo y gas en un 95 por ciento, detuvo la construcción de oleoductos y cerró más de 100 plantas de energía; estamos abriendo muchas de esas plantas de energía en este momento. Por eso, en mi primer día en el cargo, declaré una emergencia energética nacional. Como me han oído decir muchas veces, tenemos más oro líquido bajo nuestros pies que cualquier otra nación del planeta, y con diferencia, y ahora autorizo plenamente al equipo más talentoso que se haya reunido jamás a ir a buscarlo”, adelantó.

Asimismo, resaltó que su administración trabaja en la apertura de un gigantesco gasoducto natural en Alaska, uno de los más grandes del mundo, donde Japón, Corea del Sur y otras naciones serían socios de Estados Unidos con inversiones de billones de dólares. Luego, prometió: “Esta semana, también tomaré medidas históricas para expandir drásticamente la producción de minerales críticos y tierras raras aquí en los EE.UU.”.

Amenaza de aranceles recíprocos

Este martes 4 de marzo se cumplieron los días de prórroga que el presidente de Estados Unidos había otorgado y entraron en vigor los aranceles del 25% sobre las importaciones de productos mexicanos y canadienses.

Sobre este tema, Trump adelantó que el 2 de abril entran en vigor los aranceles recíprocos. “Cualquier arancel que nos impongan a nosotros o a otros países, nosotros se lo aplicaremos a ellos. Eso es recíproco, de ida y vuelta”, explicó y detalló que en promedio, la Unión Europea, China, Brasil, India, México y Canadá, entre otros países, le cobran a EE.UU. “aranceles tremendamente más altos” que los que el país les impone.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo que "México tiene que ser respetado" luego de la entrada en vigor de los nuevos aranceles impuestos por Trump Getty Images

“Lo hice con China y lo hice con otros, y la administración Biden no pudo hacer nada al respecto porque era tanto dinero que no pudieron hacer nada al respecto. Nos han estafado durante décadas casi todos los países del mundo, y no permitiremos que eso vuelva a suceder”, aseguró.

Respecto de México y Canadá, indicó que el país tiene grandes déficits con ambos, pero que lo que es aún más importante es que “han permitido que el fentanilo ingrese a nuestro país en niveles nunca antes vistos, matando a cientos de miles de nuestros ciudadanos”. Y dijo que ambos países “están recibiendo subsidios de cientos de miles de millones de dólares” y que Estados Unidos ya no los pagará más.

Trump recordó que también puso un arancel del 25 por ciento al aluminio, el cobre, la madera y el acero extranjeros.

Con información de AP y The New York Times.