La gasolina no para de subir y marca un nuevo récord: ¿habrá otra recesión en Estados Unidos?

La gasolina en Estados Unidos vuelve a estar en el centro de la escena económica. Con precios que no dejan de subir y que ya superan umbrales clave, crece la preocupación tanto en consumidores como en analistas sobre el impacto que este encarecimiento podría tener. La pregunta es si habrá recesión en el país norteamericano o no.

Un nuevo récord en el precio de la gasolina que enciende alarmas

Según los datos más recientes de la Asociación Americana del Automóvil (AAA, por sus siglas en inglés), el precio promedio nacional de la gasolina regular alcanzó los US$4,018 por galón al 31 de marzo de 2026. Este valor marca un nuevo récord reciente y confirma una tendencia alcista sostenida que se registró en las últimas semanas.

Precio promedio de la gasolina en Estados Unidos este 31 de marzo AAA

El informe detalla que el incremento de la gasolina no es aislado, sino generalizado en todos los tipos de combustible:

Gasolina regular : US$4,018 (frente a US$3,990 el día anterior y US$3,977 una semana atrás)

: US$4,018 (frente a US$3,990 el día anterior y US$3,977 una semana atrás) Gasolina mid-grade : US$4,541 (desde US$4,503 ayer)

: US$4,541 (desde US$4,503 ayer) Gasolina premium : US$4,904 (sube desde US$4,872)

: US$4,904 (sube desde US$4,872) Diésel : US$5,454 (desde US$5,416)

: US$5,454 (desde US$5,416) E85: US$3,149 (levemente por encima de los US$3,137 previos)

El salto es aún más significativo si se compara con el mes anterior, cuando la gasolina regular promediaba apenas US$2,982. En términos interanuales, el incremento también es notorio: hace un año, el precio era de US$3,168 por galón.

El petróleo: factor clave en el encarecimiento de la gasolina

El alza en los precios de la gasolina está estrechamente vinculada al comportamiento del petróleo a nivel global. Históricamente, los picos en los precios de la energía fueron un factor determinante en ciclos económicos negativos.

De hecho, según el análisis de CNN, los aumentos pronunciados en los costos energéticos precedieron ocho de las últimas nueve recesiones en Estados Unidos.

Este patrón genera preocupación entre los expertos, que ven en el actual contexto una posible repetición de escenarios anteriores. El encarecimiento energético no solo afecta el consumo, sino que también presiona la inflación y limita el margen de acción de la política monetaria.

Expertos advierten que este "shock" energético limita el margen de maniobra de la política monetaria TOTALENERGIES - TOTALENERGIES

El análisis de CNN advierte que la economía estadounidense ya muestra signos de tensión. A esto se suma el impacto de políticas económicas recientes, como los aranceles y las medidas migratorias impulsadas por el gobierno, que generaron incertidumbre en los mercados.

En este contexto, el encarecimiento del combustible podría actuar como un “shock” adicional capaz de empujar a la economía hacia una recesión. Así lo señaló Hady Farag, directivo de Boston Consulting Group, al manifestar: “La gente se está preparando para el hecho de que ya estamos en una recesión o que hay una alta probabilidad de que pronto entremos en una”.

Ocho años de predicciones fallidas acerca de la recesión: ¿por qué no sucede?

Uno de los aspectos más llamativos que destaca el informe de CNN es que los economistas anticiparon una recesión prácticamente todos los años desde 2018, pero, en la mayoría de los casos, esas previsiones no se concretaron.

Algunos hitos clave de estos años incluyen:

2018 : señales como la inversión de la curva de rendimiento generaron temor a una recesión

: señales como la inversión de la curva de rendimiento generaron temor a una recesión 2019 : la guerra comercial impulsó pronósticos negativos

: la guerra comercial impulsó pronósticos negativos 2020 : la pandemia provocó una recesión breve, pero profunda

: la pandemia provocó una recesión breve, pero profunda 2021 : el paquete económico millonario de estímulo masivo y los problemas en la cadena de suministro encendieron alertas

: el paquete económico millonario de estímulo masivo y los problemas en la cadena de suministro encendieron alertas 2022 : inflación récord y suba de tasas llevaron a prever una caída inminente

: inflación récord y suba de tasas llevaron a prever una caída inminente 2023 : la mayoría de los economistas esperaba una recesión que nunca llegó

: la mayoría de los economistas esperaba una recesión que nunca llegó 2024 y 2025: persistieron los temores, pero sin materializarse plenamente

A pesar de que los economistas han vaticinado una caída económica casi anualmente desde 2018, la estructura actual de la economía ha logrado esquivar una contracción total Freepick

Los especialistas manejan varias teorías para explicar por qué la economía estadounidense ha logrado evitar una recesión pese a las reiteradas advertencias:

La “recesión por sectores”

Esta teoría sostiene que distintos sectores entran en recesión en momentos diferentes, mientras otros continúan en crecimiento. Por ejemplo:

En 2022, la tecnología se contrajo mientras la manufactura crecía



En 2024, ocurrió lo contrario



En 2025, sectores como energía y lujo se debilitaron mientras la inteligencia artificial crecía

La economía en forma de “K”

Otra explicación apunta a la desigualdad. Los sectores más ricos continúan con sus gastos pese a la inflación, lo que sostiene la actividad económica. Mientras tanto, los hogares de menores ingresos enfrentan mayores dificultades.

Este patrón permite que el consumo agregado se mantenga, lo que evita una contracción total.

El adelantamiento del consumo

También se menciona que las amenazas de políticas económicas, como aranceles, llevan a empresas y consumidores a anticipar compras. Esto genera picos de gasto que sostienen la economía en el corto plazo.