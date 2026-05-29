Liberty Head: el detalle oculto que convirtió a una moneda de 10 dólares en una pieza de US$75.000

La serie de monedas de 10 dólares conocida como “Liberty Head” se convirtió en una de las más codiciadas por los coleccionistas. Las emisiones de 1866 traen un detalle en su diseño que las diferencia del resto y las hace valer US$75.000 en el mercado de coleccionistas.

Cuál es el detalle que hace valiosa a la moneda Liberty Head de 1866

En 1866, la Casa de la Moneda de Estados Unidos modificó el reverso del diseño de la serie Liberty Head para incluir un lema que se convertiría en emblema: “IN GOD WE TRUST” sobre el águila. El agregado apareció dentro de una cinta ubicada sobre la figura principal.

Anverso de la moneda estadounidense de 1866

De acuerdo con los registros del Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS, por sus siglas en inglés), esta variante permaneció en las emisiones posteriores hasta 1907. El resto del diseño mantuvo los elementos tradicionales: el retrato de la Libertad en el anverso y el águila en el reverso.

La emisión de 1866 se realizó en Filadelfia y tuvo una producción limitada de 3750 unidades. Con el paso del tiempo, la circulación y la fundición de monedas redujeron aún más la cantidad de piezas disponibles para el mercado de coleccionistas.

Cómo reconocer la moneda Liberty Head más buscada

Para identificar una moneda auténtica se debe observar:

Año: 1866.

Ceca: la Casa de la Moneda de Filadelfia (sin marca de ceca).

Diseñador: Christian Gobrecht

Borde: estriado.

Diámetro: 26,80 milímetros.

Peso: 16,70 gramos.

Composición: 90% oro y 10% cobre.

Anverso: el retrato de la Libertad rodeado por 13 estrellas, con la fecha “1866″ centrada en la parte inferior.

Reverso: un águila heráldica que sostiene flechas y una rama en sus garras se encuentra en el centro del diseño, con las palabras “UNITED STATES OF AMERICA - TEN D.” alrededor del perímetro. El lema “IN GOD WE TRUST” aparece en un lazo sobre la cabeza del ave.

Las monedas mejor conservadas muestran superficies de color dorado intenso con sectores más oscuros en tonos anaranjados. También pueden apreciarse reflejos similares a los de una pieza proof debido al pulido aplicado a los troqueles durante la acuñación.

En varios ejemplares aparece además una textura punteada alrededor de la cinta donde figura el lema religioso. Este rasgo suele pasar inadvertido sin aumento, pero forma parte de las características observadas por los especialistas al momento de autenticar la pieza.

Así es el reverso de la Liberty Head de 1866 con lema

Cuánto puede valer una moneda Liberty Head de 1866

El precio de estas monedas depende directamente de la conservación y de la certificación obtenida. Una pieza clasificada como MS61 por NGC fue vendida por US$24.000 en una subasta organizada por Heritage Auctions.

Otro ejemplar con calificación MS61 otorgada por PCGS y certificado adicional CAC alcanzó un valor de US$55.200 durante una venta realizada por Stack’s Bowers. Esa venta figura entre los registros más altos para la emisión de 1866 con lema.

Según estimaciones de la guía de precios de PCGS, actualmente, las monedas que alcanzan grados MS62 o superiores pueden valer US$75.000 en subastas especializadas.

Los ejemplares calificados como MS61 pueden valer más de US$55.000 Stacks Bowers

La escasez elevó el valor de la moneda en el mercado numismático

De acuerdo con Stack’s Bowers, sobreviven entre 75 y 100 monedas de esta emisión en distintos estados de conservación. La mayoría de los ejemplares conocidos se encuentran en categorías VF (Very Fine - Muy Fina) o EF (Extremely Fine - Extremadamente Fina), equivalentes a estados de desgaste moderado.

Las monedas calificadas como AU, es decir, casi sin circular, son considerablemente menos frecuentes. En cambio, las piezas catalogadas en estado Mint State (MS) representan una minoría dentro del mercado numismático. Los expertos consideran especialmente difíciles de conseguir los ejemplares de 1866 con niveles de conservación superiores a MS61.