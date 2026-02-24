Es oficial: la última decisión de la NASA sobre Artemis II, que deja en suspenso el viaje a la Luna

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio estadounidense (NASA) dispuso el traslado del cohete y la cápsula Orión hacia uno de sus talleres este fin de semana. El equipo técnico detectó anomalías en el sistema de propulsión durante las pruebas de carga de combustible en el Centro Espacial Kennedy. Esta determinación técnica altera el cronograma previsto para la misión Artemis II hacia el satélite natural.

La última decisión de la NASA sobre Artemis II

La NASA resolvió este pasado lunes el retiro del cohete del área de lanzamiento para una inspección exhaustiva. La medida responde a una serie de desperfectos en el sistema de flujo de helio. Los tripulantes de la nave espacial detectaron la falla durante las maniobras de propulsión criogénica provisional.

Presentación de Artemis II

Los especialistas de la agencia aseguraron: “Este elemento químico sirve para mantener las condiciones ambientales adecuadas para el motor de la etapa y para presurizar los tanques de propulsión de hidrógeno líquido y oxígeno líquido”. Los técnicos trasladarán la estructura completa hacia el Edificio de Ensamblaje de Vehículos para garantizar reparaciones efectivas.

El desperfecto técnico surgió durante los ensayos generales: los equipos no lograron el flujo de helio de manera adecuada. La información provista por Fox News detalló que los operadores emplean un método de respaldo para cuidar los motores de la etapa superior. El cohete permanece bajo una configuración segura a pesar de los inconvenientes.

El lanzamiento original figuró para el próximo 6 de marzo. Los problemas actuales corren la fecha probable hacia el mes de abril. La agencia espacial preserva esa ventana de tiempo a la espera de los hallazgos de los datos y las tareas de reparación necesarias. El cronograma final dependerá de la velocidad de los arreglos en los próximos días.

La agencia espacial estadounidense identificó fallas críticas en el sistema de flujo de helio durante el fin de semana (Fuente: NASA)

En qué consiste la misión Artemis II

Este proyecto busca el retorno de los seres humanos al entorno del satélite terrestre. La tripulación cuenta con cuatro integrantes: tres ciudadanos estadounidenses y un astronauta canadiense. La misión consiste en un viaje de ida y vuelta a la órbita lunar sin realizar un descenso en la superficie.

Esta expedición representa el trayecto más extenso para una persona en la historia de la navegación espacial. La NASA busca revivir el hito del 20 de julio de 1969. En aquel momento, Neil Armstrong caminó sobre la Luna por primera vez. Artemis II funciona como la piedra angular para establecer una presencia humana constante fuera de la Tierra.

El lanzamiento original del cohete figuró para el próximo 6 de marzo antes de los desperfectos técnicos detectados

El desarrollo del programa enfrentó diversos obstáculos desde su origen: diversos desperfectos aparecieron en las estructuras de los cohetes y en las cápsulas de transporte. El antecedente de Artemis I en 2022 sirvió como ejemplo para los ingenieros sobre los errores a evitar.

NPR recordó que esa primera fase permitió identificar fallas críticas antes del vuelo con pasajeros. La seguridad de los astronautas guía cada decisión de la dirección técnica. El proyecto actual carga con la presión de cumplir los objetivos científicos y políticos de la potencia norteamericana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.