La operación encubierta del FBI para desmantelar un plan de ataque en un mall de Minnesota

Durante casi dos años, Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, un joven de 18 años de Minnesota, intercambió cientos de mensajes con una fuente confidencial del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés). Según una denuncia penal federal, habría expresado su intención de cometer un ataque con múltiples víctimas. Finalmente, había señalado al Mall of America como uno de sus posibles objetivos.

Mall of America: los mensajes que revelaron el presunto plan de ataque de Mohamud

La investigación comenzó alrededor de diciembre de 2024 , cuando Mohamud empezó a comunicarse con una fuente confidencial a través de distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería.

, cuando empezó a comunicarse con una fuente confidencial a través de distintas redes sociales y aplicaciones de mensajería. De acuerdo con la denuncia, inicialmente manifestó su intención de viajar a Somalia para incorporarse a una organización terrorista extranjera.

Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, de 18 años, fue detenido en Minnesota durante una operación encubierta del FBI; en sus redes sociales publicaba videos relacionados con el ISIS DOJ

Según el documento judicial, después planteó otra posibilidad. Si no conseguía el dinero necesario para viajar, realizaría un ataque con múltiples víctimas en Minnesota.

En julio de 2026, habría comenzado a hablar específicamente de un tiroteo en el Mall of America y dijo que pretendía matar entre 30 y 60 personas.

Los investigadores también sostienen que Mohamud consideró como posibles objetivos el Mall of America, ubicado en Bloomington, y el parque de atracciones Valleyfair, en Shakopee.

En sus conversaciones habría mencionado además otros ataques que, según la denuncia, buscaba emular, entre ellos el ocurrido en la discoteca Pulse de Orlando en 2016.

Mientras avanzaba la investigación, el joven continuó enviando mensajes y material de propaganda. En uno de los videos que compartió con la fuente confidencial, según el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), realizó un juramento de lealtad a ISIS.

Por qué el 24 de octubre era la fecha elegida para el presunto ataque al Mall of America

En septiembre de 2026, Mohamud habría identificado el 24 de octubre como la fecha en la que pretendía llevar adelante el presunto ataque. De acuerdo con la denuncia, esperaba encontrar una gran cantidad de personas en el Mall of America ese día.

Los investigadores sostienen que el joven había identificado una celebración de las artes hmong prevista para esa jornada en el centro comercial.

prevista para esa jornada en el centro comercial. En sus mensajes habría utilizado además el término “kuffar”, empleado para referirse a personas no musulmanas.

Según la denuncia, Mohamud también dijo que quería atacar el Mall of America porque, según afirmó, era propiedad de judíos.

El documento señala además que había mencionado como inspiración otros atentados, incluido el ataque de 2025 en Bondi Beach, Australia, y el de la discoteca Pulse en Orlando.

Para entonces, según los investigadores, el plan ya incluía un lugar y una fecha determinados, además de gestiones para obtener un arma y municiones.

Sheikhdoon Abdullahi Mohamud, el implicado en la causa FBI

La operación encubierta del FBI con un AK-47 que terminó con la detención de Mohamud

El 6 de octubre, un empleado encubierto del FBI organizó una operación para venderle a Mohamud un fusil AK-47, cuatro cargadores de 30 cartuchos y aproximadamente 200 municiones.

El arma había sido inutilizada previamente por los investigadores. Según el Departamento de Justicia, Mohamud pagó alrededor de US$600 en efectivo por el arma, los cargadores y las municiones. Poco después de recibirlos, fue detenido por el FBI.

La denuncia sostiene que, durante la operación, el joven volvió a confirmar que pretendía utilizar el arma y las municiones para disparar contra personas en el Mall of America.

El DOJ informó que Mohamud fue acusado de recibir deliberadamente un arma de fuego y municiones con el propósito de cometer un delito federal de terrorismo. Al día siguiente de su detención, compareció por primera vez ante una jueza federal.

La investigación estuvo a cargo del FBI, el Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo y la Policía de Bloomington, con asistencia de la División de Investigación Criminal del IRS.

El director del FBI, Kash Patel, sostuvo que la intervención permitió detener al sospechoso antes de que pudiera concretar el presunto ataque.

El fiscal federal de Minnesota, Daniel N. Rosen, afirmó por su parte que el acusado había tomado medidas sustanciales para preparar el asesinato de personas inocentes.

La denuncia penal contiene alegaciones y no una condena. Mohamud se presume inocente mientras no sea declarado culpable en un proceso judicial.